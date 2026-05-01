Tuapseje već više puta bio meta napada, posebno naftni terminal crnomorske luke. Udari su poremetili svakodnevni život, a vlasti su stanovnicima naredile da ne piju vodu i zatvorile škole.

- U Tuapseu je, kao rezultat napada dronovima kijevskog režima, izbio požar na području luke - saopštio je Generalštab u Krasnodarskoj oblasti na Telegramu.

U izveštaju se navodi da hitne službe rade na terenu, a u gašenju požara angažovano je 128 vatrogasaca i 41 vozilo hitne pomoći.

Područje je u stanju vanredne situacije od utorka, kada je napad izazvao veliki požar u rafineriji, zaustavio proizvodnju i ispustio naftne mrlje u vode uz obalu. Požar iz tog napada ugašen je u četvrtak ujutru, saopštio je lokalni guverner.

Međutim, naftom uprljane plaže Tuapsea, zagađen vazduh i voda pokazuju koliko teške posledice mogu biti zbog sve intenzivnijih ukrajinskih napada na ruske energetske objekte.

Hitne službe su u četvrtak angažovane da očiste pet novootkrivenih delova obale pogođenih naftom, saopštili su zvaničnici. Ukupno je do sada uklonjeno 12.600 kubnih metara kontaminiranog materijala u Tuapseu.

Ruski nadzorni organ za zaštitu potrošača Rospotrebnadzor savetovao je stanovnicima da nakon napada ograniče boravak napolju i drže prozore zatvorenim zbog povišenog nivoa benzena u vazduhu.

U četvrtak je lokalna zdravstvena služba saopštila da stanovnici treba da koriste samo flaširanu vodu i da izbegavaju vodu iz česmi i prirodnih izvora kao meru predostrožnosti. Praznične proslave su otkazane.

Ove mere izazvale su zabrinutost kod dela stanovnika, koji su na internetu dovodili u pitanje tvrdnje vlasti da je situacija pod kontrolom.

- A da ona dođe kod nas i proba ovaj "svjež vazduh"? - napisao je jedan korisnik komentarišući video u kojem šefica Rospotrebnadzora Ana Popova tvrdi da u Tuapseu nema zdravstvenih rizika.

- Sve je bezbedno i pod kontrolom! - napisao je drugi korisnik ispod objave o otkazivanju velikih javnih događaja.

Ukrajinski dronovi su u četvrtak pogodili i naftnu rafineriju u blizini grada Perm u Rusiji, što je drugi uzastopni napad na energetske objekte u tom području Urala.

Ukrajinska vojska je saopštila i da je pogodila rafineriju u južnom ruskom regionu Orenburg. Oba napada dogodila su se na oko 1.500 kilometara od Ukrajine.

Kijev je poslednjih nedelja pojačao pritisak unutar Rusije, ciljajući rafinerije, skladišta i luke, sa namerom da oslabi glavni izvor finansiranja rata u Ukrajini, u trenutku kada su globalne cene porasle zbog rata u Iranu.