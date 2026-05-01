Najveća veštačka reka na svetu koštala je 79 milijardi američkih dolara, proteže se 2.700 kilometara kanala, tunela i akvadukta i već je prebacila 76,7 milijardi kubnih metara vode sa vlažnog juga na sušni sever Kine, transformišući vodnu mapu cele zemlje.

Dok se severna Kina suočavala sa jednom od najgorih vodnih kriza na planeti, sa Žutom rekom (Hoangho) koja je presušivala na celim delovima i pritokom reke Hai koja je nestajala tokom većeg dela godine, kineski inženjeri su projektovali nešto što nijedna druga zemlja nije ni pokušala: veštačku reku u Kini sposobnu da pomera vodu na kontinentalnom nivou.

Prema podacima brazilskog Ministarstva regionalnog razvoja, koje je posetilo projekat u tehničkoj misiji, to je najveći poduhvat u oblasti bezbednosti vode na svetu.

Sistem koristi skoro 185 miliona ljudi u gusto naseljenim i industrijalizovanim regionima severne Kine. Pored toga, do aprila 2026. godine, već je prebačeno 76,7 milijardi kubnih metara vode.

Tri veštačke rečne rute Kine



Projekat se odvija kroz tri glavne rute: istočnu, centralnu i zapadnu. Zajedno će imati kapacitet da prenose 44,8 milijardi kubnih metara vode godišnje kada budu potpuno završene.

Istočna ruta se proteže preko 1.112 kilometara kanala i tunela. Koristi drevni Veliki kanal Peking-Hangdžou, najstariji veštački plovni put na svetu. U funkciji je od 2013. godine sa godišnjim kapacitetom od 14,8 milijardi kubnih metara.

Samo na ovoj ruti, inženjeri su instalirali 13 crpnih stanica sa više od 100 kompleta motornih pumpi. Ukupna snaga na nekim deonicama prelazi 454 megavata.

Protok se odvija bez potrebe za pumpanjem



Đuzepe Vijeira, brazilski nacionalni sekretar za bezbednost vode, opisao je šta je video tokom tehničke posete.

- Imali smo priliku da posetimo neke crpne stanice, koje imaju više od 13 instaliranih stanica samo na istočnom kraku. Ukupno, ovih 13 ima više od 100 kompleta motornih pumpi instaliranih i u radu.

S druge strane, Centralna ruta se proteže između 1.264 i 1.400 kilometara od rezervoara Danđiangkou do Pekinga. Protok se odvija uglavnom gravitacijom, bez potrebe za pumpanjem.

Ova ruta prelazi Žutu reku kroz dva velika podzemna tunela. Štaviše, ona snabdeva 70% sve vode koja dolazi iz pekinških slavina - činjenica koja otkriva zavisnost kineske prestonice od ovog sistema.