U 52. sazivu Narodne skupštine Bugarske po prvi put je omogućen stalni pristup psu vodiču u sve prostorije parlamenta, pa labradorRover od sada prati slepog poslanika Ivana Janeva u obavljanju njegovih poslaničkih dužnosti.

Janev, poslanik stranke "Progresivna Bugarska", već četiri godine koristi pomoć psa vodiča, a od sada će ga Rover pratiti i u skupštinskim hodnicima, plenarnoj sali i na sednicama odbora, prenosi bugarska nacionalna televizija BNT. Poslanik je naveo da se i dalje upoznaje sa rasporedom u zgradi parlamenta, koja je velika i složena za kretanje, ali i da mu kolege svakodnevno pomažu u snalaženju.

U cilju dodatnog prilagođavanja rada parlamenta osobama sa invaliditetom, njegovo poslaničko mesto opremljeno je oznakama na Brajevom pismu za opcije "za", "protiv" i "uzdržan", a planirano je i uvođenje glasovnih najava u liftovima, kao i dodatnih taktilnih oznaka na komandama.

Janev je istakao da se godinama zalaže za unapređenje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i da svoj mandat vidi kao priliku da se takve promene ubrzaju i sistemski unaprede u celoj državi. Uz osmeh je dodao da je njegov pas Rover "241. poslanik", koji će ga ubuduće pratiti u svakodnevnom parlamentarnom radu.