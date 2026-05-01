Slušaj vest

Trinaestogodišnje sestre bliznakinje Jana-Mari i Lena-Sofi Belcer, zajedno sa petnaestogodišnjom Julijom Novak, vode se kao nestale od četvrtka.

Tri devojčice, koje su zajedno živele u domu za mlade u Nidi, nisu se pojavile u školi oko 9 časova ujutru u četvrtak.

Od tada se devojčice vode kao nestale. Prema trenutnim informacijama, istražitelji pretpostavljaju da su sve tri zajedno.

Postoje naznake da su se tri devojčice možda uputile ka Severnoj Rajni-Vestfaliji.

- Moguće je da su u oblasti Kelna - rekao je portparol policije.

Opis nestalih devojčica

Julija Novak (15): visoka oko 1,75 metara, vitka, sa plavom kosom do ramena. Nepoznato je šta nosi na sebi.

Lena-Sofi Belcer (13): visoka oko 1,68 metara, vitka, duga tamnoplava kosa, nosi naočare sa tamnim okvirima.

Jana-Mari Belcer (13): takođe visoka oko 1,68 metara, vitka, duga tamnoplava kosa, nosi naočare sa zlatnim okvirima. Nema dostupnih informacija o njihovoj odeći.

Nemačka policija hitno traži pomoć od javnosti, a informacije se mogu prijaviti policijskoj stanici u Budingenu na broj 06042-96480 ili bilo kojoj drugoj policijskoj stanici.