Dva ruska strateška bombardera Tu-95MSletela su iznad međunarodnih voda Barencovog i Norveškog mora. Snimci prikazuju letelice tokom misije koja je trajala "više od sedam sati" i primorala borbene avione NATO-a da ih presretnu.

Ruski bombarderi Tu-95MS i lovci Su-30SM blizu Velike Britanije Foto: Printscreen

Bombardere su pratili lovci Su-30SM, a tokom leta obavljeno je i dopunjavanje gorivom u vazduhu.

- Strateški nosači projektila Tu-95MS iz sastava dalekometne avijacije Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvršili su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ova rutinska patrola dolazi u trenutku kada je Dmitrij Medvedev upozorio na "realnu mogućnost" da svet bude suočen sa "nuklearnom apokalipsom".

U govoru studentima, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije rekao je: "Naš sukob sa zapadnim svetom danas je egzistencijalne prirode. To znači da je u pitanju sam opstanak i nažalost, nemam iluzije o tome šta će se dalje dogoditi."

Na obrazovnom maratonu "Znanje prvo" uporedio je trenutne tenzije sa "periodom pred Prvi svetski rat i delimično sa 1930-im godinama koje su prethodile Drugom svetskom ratu".

- Često me optužuju da koristim oštru retoriku i govorim o nuklearnoj apokalipsi - dodao je Putinov saveznik.

- Ali, nažalost, to je realna mogućnost. Svako ko to ne shvata ili sanja ili je budala.

Takođe je kritikovao zapadne lidere zbog tvrdnji da je "rat neizbežan", rekavši: "Ako svaki dan govorite da je rat neizbežan, on će početi."

Tokom rata, Medvedev je postao poznat po oštroj ratnohuškačkoj retorici i pretnjama NATO-u, često u trenucima kada Rusija ima poteškoće na frontu u Ukrajini.

Ova izjava dolazi i u trenutku kada je najavljeno da će parada povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi - ključni događaj za Putina - ove godine biti znatno smanjena, što predstavlja veliko odstupanje od tradicije.

Svake godine Kremlj organizuje impresivan prikaz vojne moći, uključujući najnovije rakete i tenkove. Međutim, ove godine to neće biti slučaj.

- Zbog trenutne operativne situacije, učenici Suvorovske vojne škole i Nahimovske pomorske škole, kao i kadetski korpus i kolona vojne tehnike, neće učestvovati na ovogodišnjoj vojnoj paradi - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Na pitanje o planovima parade i da li je tehnika potrebna na frontu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je drugačije objašnjenje. On je naveo da se Moskva suočava sa "terorističkom pretnjom" iz Ukrajine.

- Govorimo o operativnoj situaciji. Kijevski režim, koji svakodnevno gubi na bojnom polju, sada je pokrenuo punu terorističku ofanzivu i zato se, u svetlu te pretnje, preduzimaju sve mere kako bi se opasnost svela na minimum. Parada će se održati, ali ne treba zaboraviti da je prošle godine bila jubilarna - velika parada kakva se održava u posebnim prilikama. Ove godine nije jubilej, ali će parada ipak biti održana, doduše u smanjenom obimu - rekao je Peskov.

Ne propustitePlanetaŽESTOK NAPAD NA RUSKI MILIONSKI GRAD! Gori luka, škole zatvorene, poslato HITNO upozorenje: "Ne pijte vodu i ne izlazite napolje bez preke potrebe" (FOTO/VIDEO)
rafinerija.jpg
PlanetaPOČINJE NOVA GLOBALNA BITKA: Afrika više nije periferija sveta, sada pregovara sa MOĆNIM SILAMA, vreme kolonijalizma je prošlost, napravljene su VELIKE PROMENE
Afrika, Kina, Angola, Madalena Prokopio
PlanetaZADAT SNAŽAN UDARAC PUTINU, KLJUČNI OBJEKTI U PLAMENU! Lenjingradska oblast je sada linija fronta, Tuapse GORI četvrti put, ekološke posledice su KATASTROFALNE!
pp.png
PlanetaIZRAEL ZABRANIO ISTOVAR ŽITARICA SA RUSKOG BRODA! Sve je usledilo nakon oštrog protesta Zelenskog
zeoenski AP Peter Dejong.jpg