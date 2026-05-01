Dva ruska strateška bombardera Tu-95MSletela su iznad međunarodnih voda Barencovog i Norveškog mora. Snimci prikazuju letelice tokom misije koja je trajala "više od sedam sati" i primorala borbene avione NATO-a da ih presretnu.

Ruski bombarderi Tu-95MS i lovci Su-30SM blizu Velike Britanije

Bombardere su pratili lovci Su-30SM, a tokom leta obavljeno je i dopunjavanje gorivom u vazduhu.

- Strateški nosači projektila Tu-95MS iz sastava dalekometne avijacije Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvršili su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ova rutinska patrola dolazi u trenutku kada je Dmitrij Medvedev upozorio na "realnu mogućnost" da svet bude suočen sa "nuklearnom apokalipsom".

U govoru studentima, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije rekao je: "Naš sukob sa zapadnim svetom danas je egzistencijalne prirode. To znači da je u pitanju sam opstanak i nažalost, nemam iluzije o tome šta će se dalje dogoditi."

Na obrazovnom maratonu "Znanje prvo" uporedio je trenutne tenzije sa "periodom pred Prvi svetski rat i delimično sa 1930-im godinama koje su prethodile Drugom svetskom ratu".

- Često me optužuju da koristim oštru retoriku i govorim o nuklearnoj apokalipsi - dodao je Putinov saveznik.

- Ali, nažalost, to je realna mogućnost. Svako ko to ne shvata ili sanja ili je budala.

Takođe je kritikovao zapadne lidere zbog tvrdnji da je "rat neizbežan", rekavši: "Ako svaki dan govorite da je rat neizbežan, on će početi."

Tokom rata, Medvedev je postao poznat po oštroj ratnohuškačkoj retorici i pretnjama NATO-u, često u trenucima kada Rusija ima poteškoće na frontu u Ukrajini.

Ova izjava dolazi i u trenutku kada je najavljeno da će parada povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi - ključni događaj za Putina - ove godine biti znatno smanjena, što predstavlja veliko odstupanje od tradicije.

Svake godine Kremlj organizuje impresivan prikaz vojne moći, uključujući najnovije rakete i tenkove. Međutim, ove godine to neće biti slučaj.

- Zbog trenutne operativne situacije, učenici Suvorovske vojne škole i Nahimovske pomorske škole, kao i kadetski korpus i kolona vojne tehnike, neće učestvovati na ovogodišnjoj vojnoj paradi - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Na pitanje o planovima parade i da li je tehnika potrebna na frontu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je drugačije objašnjenje. On je naveo da se Moskva suočava sa "terorističkom pretnjom" iz Ukrajine.