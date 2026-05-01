Vlasnica švajcarskog bara u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo više od 40 osoba navodno je pobegla iz lokala kada je ugledala plamen, rečeno je na sudu, piše Express.

U baru "Le Konstelasion" u Kran-Montanipovređeno je još 115 osoba nakon izbijanja požara, do kojeg je došlo pošto je osoblje blizu plafona držalo boce šampanjca sa prskalicama.

Navodni snimak prikazuje Džesiku Moreti, suvlasnicu bara, kako sa suprugom trči uz stepenice ka izlazu iz zgrade nakon što je primetila požar. To je na sudu izjavio Fabricio Ventimilja, advokat 16-godišnje Italijanke Sofije Donadio, koja je preživela incident.

Moreti je tvrdila da ju je "uhvatila panika" i da je napustila bar kako bi pozvala vatrogasce, kao i da je planirala da se vrati kada lokal bude evakuisan.

- Ono što me ljuti jeste to što nikome nije pomogla niti je sprečila bilo koga da uđe - ništa ne govori, a verujem da je imala moralnu, etičku i zakonsku obavezu da to učini - rekao je Ventimilja.

- Zašto nije zaustavila ljude koji su nastavili da ulaze? To je ozbiljno. Ona je očigledno šefica i logično je pretpostaviti da je ona odlučivala o svemu.

Rimsko tužilaštvo zaduženo je za istragu navodnih krivičnih dela počinjenih u inostranstvu protiv italijanskih državljana, među kojima je i šest italijanskih tinejdžera koji su bili žrtve.

Podsetimo, italijanska premijerka Đorđa Melonizalagala se za formiranje zajedničkog istražnog tima.

Supružnici Moreti suočavaju se sa optužbama za izazivanje katastrofe iz nehata, višestruko ubistvo iz nehata i teške telesne povrede, prenosi Sky News.

Takođe se navodi da gostima u baru nisu data uputstva kako da postupaju tokom požara, kao i da aparati za gašenje nisu korišćeni.

