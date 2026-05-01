Turski sud je objavio obrazloženje presude kojom je Nevzat Bahtijar osuđen na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja namernog ubistva deteta u slučaju ubistva osmogodišnje Narin Guran u ruralnom naselju Tavšantepe u okrugu Baglar u Dijarbakiru, posle ponovljenog suđenja i odluke Vrhovnog suda kojim je prethodna presuda poništena.

U obrazloženju presude navodi se da su dokazi prikupljeni tokom suđenja pravno prihvatljivi, da su radnje optuženog dokazano utvrđene i da je izrečena kazna opravdana.

Beživotno telo Narin Guran, koja je nestala 21. avgusta 2024. u naselju Tavšantepe, pronađeno je 8. septembra, 19. dana potrage. Telo je pronađeno u vreći u koritu potoka, prekriveno sa tri kamena težine 30, 25 i 20 kilograma, i sakriveno među žbunjem.

U istrazi njenog ubistva optuženi su njen stric Salim Guran, majka Juksel Guran, brat Enes Guran i komšija Nevzat Bahtijar, koji je prema snimcima sigurnosnih kamera viđen kako vozilom prevozi telo Narin do potoka.

Salim Guran, Juksel Guran i Enes Guran, zajedno sa komšijom Nevzatom Bahtijarom, optuženi su za "zajedničko izvršenje namernog ubistva deteta", a tužilaštvo je za njih tražilo doživotnu kaznu zatvora sa otežavajućim okolnostima.

U svojoj izjavi nakon hapšenja, Nevzat Bahtijar je tvrdio da nije ubio Narin, već da je samo premestio njeno beživotno telo i sakrio ga.

Na drugom ročištu 28. decembra 2024. godine, sud je Salima, Juksel i Enesa Gurana osudio na doživotni zatvor sa otežavajućim okolnostima za „zajedničko izvršenje ubistva deteta“, dok je Nevzata Bahtijara osudio na 4,5 godine zatvora zbog „uništavanja, prikrivanja ili menjanja dokaza“.

Ubijena devojčica Narin Guran Foto: Screenshot

Apelacioni sud potvrdio presude većinom glasova

Advokati optuženih, kao i advokati oca Arifa Gurana, Ministarstva porodice i socijalnih usluga i Dijarbakirske advokatske komore, uložili su žalbu.

Predmet je upućen Apelacionom sudu u Dijarbakiru, gde je 26. maja 2025. doneta odluka kojom su potvrđene kazne većinom glasova.

Međutim, predsedavajući sudija izdvojio je mišljenje, navodeći da kamere, bazne stanice, DNK nalazi, PSA i uzorci kose nisu adekvatno analizirani i da dokazi nisu dovoljno naučno obrađeni.

Vrhovno tužilaštvo Vrhovnog suda ocenilo je da su kazne u skladu sa zakonom i zatražilo potvrdu presude. Predmet je potom upućen Krivičnom veću Vrhovnog suda.

Vrhovni sud poništio deo presude

Krivično veće Vrhovnog suda je 29. decembra 2025. potvrdilo doživotne kazne za Salima, Juksel i Enesa Gurana, ali je jednoglasno poništilo kaznu od 4 godine i 6 meseci za Nevzata Bahtijara, ocenivši da njegove radnje predstavljaju „pomaganje kvalifikovanom namernom ubistvu“.

Narin Guran Foto: Printscreen X

Nevzat Bahtijar je osuđen na 17 godina zatvora

Nevzat Bahtijar je 16. aprila na sudu u Dijarbakiru osuđen na 17 godina zatvora bez olakšavajućih okolnosti za „pomaganje i podržavanje namernog ubistva deteta“.

Objavljeno obrazloženje presude

Sud je objasnio razloge odluke. U obrazloženju se navodi da je Bahtijar davao delimično kontradiktorne izjave tokom suđenja.

Naveo je da je tog dana pozvao Salima Gurana zbog problema sa vodom, da su zajedno ušli u kuću Arifa Gurana i da mu je Salim pokazao beživotno telo Narin.

Takođe je tvrdio da mu je Salim pretio oružjem i da je potom, pod prisilom, umotao telo, odneo ga, stavio u vreću i odvezao do potoka.

Sud je naveo da ne prihvata njegovu odbranu da nije bio na mestu događaja, pozivajući se na GPS zapise, bazne stanice, policijske analize i snimke kamera, kao i celokupni dokazni materijal.

Zaključeno je da je Bahtijar učestvovao u događaju kao pomagač nakon izvršenja krivičnog dela.

Sud je naveo da su prikupljeni dokazi zakoniti, da su radnje optuženog dokazano utvrđene i da je izrečena kazna primerena.

(Kurir.rs/Hurriyet)

Ne propustitePlanetaDOŽIVOTNA ROBIJA ZA MAJKU, BRATA I STRICA! Osuđeni najbliži srodnici ubijene devojčice Narin Guran! Brutalno je ubili, stavili u vreću i bacili u reku!
3961501-nestaladevojcica-edit.jpg
PlanetaOTKRIVENO KAKO JE UMRLA MALA NARIN (8) ZA KOJOM JE TRAGALA CELA TURSKA! Jedna stvar pronađena u automobilu NJENOG STRICA REŠILA MISTERIJU
3961501-nestaladevojcica-edit.jpg
PlanetaDEVOJČICA VIDELA MAJKU I STRICA U NEZGODNOJ SITUACIJI, PA JE ZATO UBIJENA? Evo KO JE SVE osumnjičen za smrt Narin Guran
3961501-nestaladevojcica-edit.jpg
PlanetaSAHRANJENA DEVOJČICA ČIJE JE TELO PRONAĐENO U DŽAKU! Roditeljima nisu dali da dođu, a OVAJ DETALJ sa sahrane je ZAPREPASTIO SVE
3961501-nestaladevojcica-edit.jpg