Slušaj vest

Navodi se da je jedinica pretrpela najteže gubitke od početka ruske invazije, sa 41 poginulih, 87 ranjenih i više od 100 nestalih boraca, stoji u saopštenju ukrajinske vojne obaveštajne službe.



Operacija izvedena uz pomoć insajdera



Prema tvrdnjama HUR-a, operacija je trajala od februara do aprila ove godine. U njoj su učestvovale ukrajinske specijalne snage, borci Slobodne Ičkerije - čečenske grupe koja se protivi ruskoj vlasti - brigada teritorijalne odbrane i obaveštajci koji su sarađivali sa ubačenim izvorom unutar ruske jedinice.

Iz HUR-a su pojasnili da su još početkom prošle godine uspostavili kontakt sa pripadnikom "Ahmata". On je prikupljao osetljive podatke unutar jedinice i prosleđivao ih ukrajinskoj strani, a kasnije je prešao na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.

Agencija navodi da je insajder pomogao u prikupljanju ključnih obaveštajnih podataka, uključujući i postavljanje uređaja za prisluškivanje u prostoriju za sastanke pomoću FPV drona.

Apti Alaudinov u prisluškivanim razgovorima priznao slabosti



U presretnutim snimcima, komandant "Ahmata" Apti Alaudinov raspravlja o planiranim operacijama u pravcu Sumija i priznaje ozbiljne probleme unutar svojih snaga.

- Obojica znamo da većina naših artiljerijskih i tenkovskih posada ne zna ni kako treba da puca - čuje se kako govori.

- Možda znaju svašta, ali zapravo ne mogu ništa da pogode.

Alaudinov dodaje da jedinici, uprkos godina borbi, i dalje nedostaje borbena spremnost.

- Četiri godine rata, a oni se zapravo nisu ni borili - kaže on.

U drugom snimku kritikuje ruske vazdušno-desantne snage, nazivajući ih „propalicama“ koje „nigde ne ratuju“.

Takođe raspravlja o ofanzivnim taktikama, predlažući da se ruske snage fokusiraju na napade na jedno po jedno naselje, umesto da rasipaju snage na više pravaca istovremeno.

Ramzan Kadirov



Veliki gubici i uništena oprema



Iz HUR-a navode da su obaveštajni podaci prikupljeni od agenta i putem prisluškivanja omogućili ukrajinskim snagama da izvedu precizne udare na položaje "Ahmata" dok su bili u pokretu i na mestima okupljanja.

Agencija tvrdi da je jedinica tokom operacije pretrpela velike gubitke: 41 poginuli, 87 ranjenih i više od 100 nestalih. Uništena je i značajna količina opreme, uključujući oklopna vozila, dronove, komunikacione sisteme i skladišta goriva i municije.

Ove brojke nije bilo moguće nezavisno proveriti.

Ukrajinska vojska



Poziv Čečenima na predaju



Abdul Hakim, komandant čečenskih dobrovoljaca koji se u okviru bataljona "Šamanbat" bore na strani Ukrajine, pozvao je Čečeneda ne potpisuju ugovore sa ruskom vojskom.

One koji su već mobilisani pozvao je da kontaktiraju ukrajinsku obaveštajnu službu i predaju se.