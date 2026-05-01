UKRAJINCI OBJAVILI DETALJE TAJNE OPERACIJE: "Osakatili smo jedinicu Ramzana Kadirova", upućen poziv čečenskim borcima na PREDAJU! (VIDEO)
Navodi se da je jedinica pretrpela najteže gubitke od početka ruske invazije, sa 41 poginulih, 87 ranjenih i više od 100 nestalih boraca, stoji u saopštenju ukrajinske vojne obaveštajne službe.
Operacija izvedena uz pomoć insajdera
Prema tvrdnjama HUR-a, operacija je trajala od februara do aprila ove godine. U njoj su učestvovale ukrajinske specijalne snage, borci Slobodne Ičkerije - čečenske grupe koja se protivi ruskoj vlasti - brigada teritorijalne odbrane i obaveštajci koji su sarađivali sa ubačenim izvorom unutar ruske jedinice.
Iz HUR-a su pojasnili da su još početkom prošle godine uspostavili kontakt sa pripadnikom "Ahmata". On je prikupljao osetljive podatke unutar jedinice i prosleđivao ih ukrajinskoj strani, a kasnije je prešao na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.
Agencija navodi da je insajder pomogao u prikupljanju ključnih obaveštajnih podataka, uključujući i postavljanje uređaja za prisluškivanje u prostoriju za sastanke pomoću FPV drona.
Apti Alaudinov u prisluškivanim razgovorima priznao slabosti
U presretnutim snimcima, komandant "Ahmata" Apti Alaudinov raspravlja o planiranim operacijama u pravcu Sumija i priznaje ozbiljne probleme unutar svojih snaga.
- Obojica znamo da većina naših artiljerijskih i tenkovskih posada ne zna ni kako treba da puca - čuje se kako govori.
- Možda znaju svašta, ali zapravo ne mogu ništa da pogode.
Alaudinov dodaje da jedinici, uprkos godina borbi, i dalje nedostaje borbena spremnost.
- Četiri godine rata, a oni se zapravo nisu ni borili - kaže on.
U drugom snimku kritikuje ruske vazdušno-desantne snage, nazivajući ih „propalicama“ koje „nigde ne ratuju“.
Takođe raspravlja o ofanzivnim taktikama, predlažući da se ruske snage fokusiraju na napade na jedno po jedno naselje, umesto da rasipaju snage na više pravaca istovremeno.
Veliki gubici i uništena oprema
Iz HUR-a navode da su obaveštajni podaci prikupljeni od agenta i putem prisluškivanja omogućili ukrajinskim snagama da izvedu precizne udare na položaje "Ahmata" dok su bili u pokretu i na mestima okupljanja.
Agencija tvrdi da je jedinica tokom operacije pretrpela velike gubitke: 41 poginuli, 87 ranjenih i više od 100 nestalih. Uništena je i značajna količina opreme, uključujući oklopna vozila, dronove, komunikacione sisteme i skladišta goriva i municije.
Ove brojke nije bilo moguće nezavisno proveriti.
Poziv Čečenima na predaju
Abdul Hakim, komandant čečenskih dobrovoljaca koji se u okviru bataljona "Šamanbat" bore na strani Ukrajine, pozvao je Čečeneda ne potpisuju ugovore sa ruskom vojskom.
One koji su već mobilisani pozvao je da kontaktiraju ukrajinsku obaveštajnu službu i predaju se.
- Šta su vam Ukrajinci skrivili? Koga su od vas ubili? Pređite na našu stranu - poručio je u video-poruci koju je podelio HUR.