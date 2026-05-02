Brisel je zvanično proglašen Evropskom prestonicom demokratije za 2027. godinu, a ta počasna titula odaje priznaje glavnom gradu Belgije za napore da jača demokratiju u najširem smislu, kako na evropskom tako i na lokalnom nivou, preneo je danas portal Fokus na Belgiju.

Brisel je podneo svoju prijavu pod sloganom "Brisel lud za demokratijom". Kao Evropska prestonica demokratije, grad se nada da će biti prepoznat kao pravi "šampion demokratije u svetu sa sve više autokratije", naveo je portal.

Istina je da je Brisel najraznovrsnija prestonica na evropskom kontinentu. Zahvaljujući svom statusu prestonice Evrope, njena demografija ga čini jedinstvenom i istinski inovativnom demokratskom laboratorijom, ocenjuje Fokus na Belgiju.

Žiri stručnjaka posetio je grad kako bi otkrio niz projekata vezanih za lokalnu demokratiju i učešće građana. U gradskoj kući i u raznim naseljima, lokalni akteri, stanovnici i udruženja predstavili su svoje inicijative.

Ukupno je više od 5.500 evropskih građana iz 46 zemalja članica Saveta Evrope, glasalo za Brisel.

Počev od 2027. godine, Brisel će tokom cele godine biti domaćin projekata, debata i događaja posvećenih učešću građana, dijalogu i demokratskim inovacijama, dodao je belgijski portal, koji promoviše vesti iz zemlje.