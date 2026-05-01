Šest osoba je povređeno, uključujući nekoliko onih koji su izbodeni nožem, u sukobu koji se u četvrtak dogodio u jednoj srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Vašington, saopštile su lokalne vlasti.

Četiri osobe su u teškom stanju, dok su dve zadobile povrede koje nisu opasne po život, izjavila je ranije u četvrtak portparolka vatrogasne službe Takome. U četvrtak uveče je saopšteno da su svi povređeni u stabilnom stanju.

Incident u školi u saveznoj državi Vašington Foto: John Froschauer/FR74207 AP, Karen Ducey/The Seattle Times

Nekoliko povređenih osoba je izbodeno nožem, potvrdila je policija Takome za medijsku kuću KING, podružnicu NBC-ja iz Sijetla.

Policajka Šelbi Bojd, portparolka policije u Takomi, izjavila je da su osobe povređene tokom sukoba u srednjoj školi "Fos". Petoro povređenih su učenici, uključujući i osumnjičenog, dok je jedna osoba radnik obezbeđenja, navela je Bojd.

Bojd je dodala da je osumnjičeni, čiji identitet još nije javno saopšten, u pritvoru. Navela je da je i dalje nejasno šta je izazvalo sukob.

Hitne službe su na poziv iz škole odgovorile u 13:38 po lokalnom vremenu, rekla je portparolka vatrogasne službe Čelsi Šeferd.

Snimci televizije KING prikazali su veliko prisustvo policije ispred škole, koja je, prema rečima portparolke Bojd, bila pod blokadom.

Uprava javnih škola Takome zahvalila je svom osoblju i hitnim službama u saopštenju, navodeći da su nastava i vannastavne aktivnosti planirane za petak otkazane.