Pet osoba je poginulo kada se mali avion srušio u američkoj saveznoj državi Teksas, saopštili su lokalni zvaničnici, dok su federalne službe pokrenule istragu o uzroku nesreće.

Nesreća se dogodila u četvrtak uveče u mestu Vimberli, oko 64 kilometra jugozapadno od Ostina. Okružni sudija okruga Hejs Ruben Besera naveo je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk da je reč o avionu tipa "Cesna 421C" i da se letelica, prema preliminarnim informacijama, u trenutku pada kretala velikom brzinom, nakon čega se srušila oko 23 časa po lokalnom vremenu.

Identitet stradalih još nije objavljen, dok se ne obaveste njihove porodice. Zvaničnici su naveli da je u istom vazdušnom prostoru još jedan avion uspešno sleteo u blizini San Antonija, što će takođe biti deo istrage.