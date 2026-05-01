Ruske snage su napale danas ukrajinski grad Ternopolj sa više od 50 bespilotnih letelica tipa "Šahid", a prema dosadašnjim informacijama povređeno je najmanje 10 osoba.

"Nad Ternopoljem je danas bilo više od 50 'Šahida'. Čulo se preko 20 eksplozija. Postoje pogoci u industrijske i infrastrukturne objekte u gradu. Nadležne službe su na terenu.

Prema trenutnim podacima, poznato je da ima 10 ranjenih, među kojima su neki u teškom stanju. Svim povređenima se pruža medicinska pomoć. Informacija o poginulima nema", saopštio je gradonačelnik Sergej Nadal na društvenim mrežama

Prema njegovim rečima, deo gradskih naselja ostao je bez električne energije, a ekipe rade na obnovi snabdevanja.

Gradonačelnik je upozorio građane da se u gradu mogu nalaziti opasni ostaci dronova.