ROJ "ŠAHIDA" UDARAO PO UKRAJINSKOM GRADU USRED BELA DANA! Jezivi snimci iz Ternopolja, oglasio se Nadal gradonačelnik (VIDEO, FOTO)
Ruske snage su napale danas ukrajinski grad Ternopolj sa više od 50 bespilotnih letelica tipa "Šahid", a prema dosadašnjim informacijama povređeno je najmanje 10 osoba.
"Nad Ternopoljem je danas bilo više od 50 'Šahida'. Čulo se preko 20 eksplozija. Postoje pogoci u industrijske i infrastrukturne objekte u gradu. Nadležne službe su na terenu.
Prema trenutnim podacima, poznato je da ima 10 ranjenih, među kojima su neki u teškom stanju. Svim povređenima se pruža medicinska pomoć. Informacija o poginulima nema", saopštio je gradonačelnik Sergej Nadal na društvenim mrežama
Prema njegovim rečima, deo gradskih naselja ostao je bez električne energije, a ekipe rade na obnovi snabdevanja.
Gradonačelnik je upozorio građane da se u gradu mogu nalaziti opasni ostaci dronova.
"Ne približavajte im se i ne dodirujte ih. Roditelji, upozorite decu da ništa ne uzimaju u ruke. Ako vidite sumnjiv predmet, pozovite hitne službe", poručio je Nadal.
