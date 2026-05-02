Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na šest meseci, navodeći razloge nacionalne bezbednosti.

Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihail Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radio-frekvencije.

Ta mera se posebno odnosi na strane satelitske terminale, uključujući Starlink sisteme koje proizvodi američka kompanija SpejsEks.

Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska

U dekretu se navodi da je cilj ovog ograničenja "zaštita nacionalne bezbednosti Rusije". Njegovu primenu će nadgledati carinski službenici i Federalna služba bezbednosti.

Krajem januara, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov zatražio je od vlasnika SpejsEks-a Ilona Maska da ograniči upotrebu sistema za Rusiju.

Ozbiljno otežana na ukrajinskom frontu nedostatkom brzog, neprobojnog šifrovanog komunikacionog sistema, ruska vojska polaže nade u Rassvet, sistem koji ima za cilj da parira Starlinku.

(Kurir.rs/Beta)

