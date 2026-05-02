RUSIJA ZABRANILA UVOZ STRANE SATELITSKE OPREME! Posebno označen Starlink
Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na šest meseci, navodeći razloge nacionalne bezbednosti.
Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihail Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radio-frekvencije.
Ta mera se posebno odnosi na strane satelitske terminale, uključujući Starlink sisteme koje proizvodi američka kompanija SpejsEks.
U dekretu se navodi da je cilj ovog ograničenja "zaštita nacionalne bezbednosti Rusije". Njegovu primenu će nadgledati carinski službenici i Federalna služba bezbednosti.
Krajem januara, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov zatražio je od vlasnika SpejsEks-a Ilona Maska da ograniči upotrebu sistema za Rusiju.
Ozbiljno otežana na ukrajinskom frontu nedostatkom brzog, neprobojnog šifrovanog komunikacionog sistema, ruska vojska polaže nade u Rassvet, sistem koji ima za cilj da parira Starlinku.
