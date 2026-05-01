Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je danas novu reformu vojske počev od juna.

"Prvo: Postavio sam cilj značajnog povećanja plata na osnovu principa pravičnosti. Konkretno, borbene misije na frontu, stvarno borbeno i komandno iskustvo i efikasnost vojnika trebalo bi da garantuju povećanje plate", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da bi minimalna plata treba da bude najmanje 30.000 grivni (oko 700 evra) za neborbene pozicije.

"Za borbene pozicije trebalo bi da bude nekoliko puta veća. Za komandante, borbene narednike i ukrajinske oficire, plata treba da bude pristojna i znatno veća", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, posebna pažnja mora se posvetiti pešadiji.

"Ukrajinski pešadinac koji drži front mora da oseti da ga naša država istinski poštuje. Naložio sam da se uspostave posebni ugovori posebno za našu pešadiju, sa platama u rasponu od 250.000 do 400.000 grivni (između 5.800 i 9.300 evra) u zavisnosti od izvršenja borbenih misija", dodao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je rekao da će metode regrutovanja i upravljanja osobljem takođe biti modifikovane.

Načelnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski naredio je u četvrtak obaveznu zamenu vojnika posle najduže dva meseca na prvoj liniji fronta.