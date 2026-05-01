Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da će, zbog toga što Evropska unija ne poštuje u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećati carine na automobile i kamione koji dolaze iz EU u Sjedinjene Američke Države.

Carina će biti povećana na 25 odsto.

Jasno je stavljeno do znanja i dogovoreno da, ukoliko se ti automobili i kamioni budu proizvodili u fabrikama unutar SAD, carina neće biti.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Emanuel Makron Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, EPA / Ian Langsdon, EPA

Trenutno je u toku izgradnja brojnih fabrika automobila i kamiona u koje je uloženo preko 100 milijardi dolara, što predstavlja rekord u istoriji ove industrije. Ove fabrike, u kojima će raditi američki radnici, biće otvorene uskoro.

"Nikada se ranije nije desilo ništa slično ovome što se danas dešava u Americi!", poručio je Tramp, zahvalivši se na pažnji posvećenoj ovom pitanju.