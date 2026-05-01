Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da će, zbog toga što Evropska unija ne poštuje u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećati carine na automobile i kamione koji dolaze iz EU u Sjedinjene Američke Države.

Carina će biti povećana na 25 odsto.

Jasno je stavljeno do znanja i dogovoreno da, ukoliko se ti automobili i kamioni budu proizvodili u fabrikama unutar SAD, carina neće biti.

Donald Tramp Emanuel Makron Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, EPA / Ian Langsdon, EPA

Trenutno je u toku izgradnja brojnih fabrika automobila i kamiona u koje je uloženo preko 100 milijardi dolara, što predstavlja rekord u istoriji ove industrije. Ove fabrike, u kojima će raditi američki radnici, biće otvorene uskoro.

"Nikada se ranije nije desilo ništa slično ovome što se danas dešava u Americi!", poručio je Tramp, zahvalivši se na pažnji posvećenoj ovom pitanju.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaULETEO KAO FURIJA! NOVI SNIMAK POKUŠAJA ATENTATA NA TRAMPA! Naoružani napadač u SPRINTU probija obezbeđenje za četiri sekunde (FOTO/VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaTRAMPU DANAS ISTIČE ROK KOJI MU DAJE 60 DANA ZA VOĐENJE RATA! Za nastavak sukoba protiv Irana moraće da traži odobrenje Kongresa!
donald tramp
Planeta"MISLIM DA ĆU POVUĆI VOJSKU IZ ITALIJE I ŠPANIJE!" Tramp: Od Rima ništa, Madrid je UŽASAN! (VIDEO)
x AP Jose Luis Magana.jpg
PlanetaOVAJ ČOVEK JE TRAMPOV NAJGORI SCENARIO U IRANU! Ko je Ahmad Vahidi, koga Vašington nikako ne želi da vodi glavnu reč u Teheranu?
Ahmad Vahidi AP Vahid Salemi.jpg