Američki predsednik Donald Tramp ponovio je tvrdnje da je iransko rukovodstvo "razbijeno" i da unutar njega vlada ogroman razdor.

"Postoji ogroman nesklad, imaju velike probleme u međusobnim odnosima. Rukovođenje je veoma nepovezano, postoje dve do tri grupe, možda četiri, ali uz sve to, svi oni žele dogovor", dodao je Tramp.

Sa druge strane, iranski zvaničnici ističu da ostaju jedinstveni iza Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, posebno u pitanjima koja se tiču rata i pregovora.

Tramp je ponovo uputio oštre kritike na račun Španije i Italije zbog, po njegovom mišljenju, nedovoljne podrške američkim vojnim operacijama, tvrdeći da te zemlje verovatno smatraju da je u redu da Iran poseduje nuklearno oružje.

"Nisam zadovoljan Italijom i nisam zadovoljan Španijom. Svako ko misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje nije baš pametan. Ako bi im ikada bilo dozvoljeno da ga poseduju, svet bi se suočio sa problemima kakve nikada ranije nije video, ali to se neće dogoditi", poručio je predsednik SAD.

Nastavljajući obraćanje medijima, Tramp je naveo da je Iran "napravio pomake" ka dogovoru, ali da nije siguran da li će ikada stići do cilja.

Povodom potencijalne nove runde direktnih pregovora u Pakistanu, američki lider je istakao da SAD gaje "veliko poštovanje" prema Pakistanu i njegovim liderima, ali je napomenuo da je taj put veoma dug.