Slušaj vest

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas da Kijev nije dobio nikakav zvaničan predlog za prekid vatre 9. maja, koji se u Rusiji obeležava kao Dan pobede u Drugom svetskom ratu.

Sibiga je novinarima ocenio da je to još jedna "manipulacija" Rusije čije su vlasti ranije prenele da su predložile prekid vatre 9. maja.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi

"To je još jedan pokušaj Rusa da umire Amerikance, da pokažu da navodno imaju konstruktivan duh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je jasno stavio do znanja da do danas ukrajinska strana nije dobila nikakav predlog od Rusa", dodao je Sibiha.

Šef ukrajinske diplomatije je ponovio da je njegova zemlja posvećena mirovnim naporima i da je više puta izražavala spremnost za bezuslovni prekid vatre. 

"I svi ti navodni prekidi vatre, koji ne poštuju ni sami Rusi koji su ih inicirali, predstavljaju grub diplomatski manevar. To je publicitet usmeren na domaću javnost", dodao je ukrajinski ministar.

(Kurir.rs/Beta)

