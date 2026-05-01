STIGAO ODGOVOR TRAMPU IZ EVROPSKE UNIJE: To što on radi... ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri
Najava američkog predsednika Donalda Trampa o povećanju carina na automobile iz Evropske unije pokazuje da su SAD nepouzdan trgovinski partner, izjavio je u petak predsednik trgovinskog odbora Evropskog parlamenta, Bernd Lange.
"Poslednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana", rekao je Lange. "Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri.
Lange je istakao da je Trampovo ponašanje "neprihvatljivo". On je naveo da se EU držala okvira trgovinskog sporazuma dogovorenog sa SAD prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 odsto na većinu dobara iz Evropske unije, čime je izbegnut veći trgovinski rat.
Rekao je da su SAD u više navrata kršile sporazum, "na primer sa više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminijum, a koji su sada podložni prosečnoj carini u iznosu od 26 odsto."
Podsetimo, Donald Tramp je najavio da će njegova administracija već sledeće nedelje povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 odsto, optuživši Brisel da ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.
(Kurir.rs/Index)