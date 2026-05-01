Najava američkog predsednika Donalda Trampa o povećanju carina na automobile iz Evropske unije pokazuje da su SAD nepouzdan trgovinski partner, izjavio je u petak predsednik trgovinskog odbora Evropskog parlamenta, Bernd Lange.

"Poslednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana", rekao je Lange. "Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri. 

Donald Tramp u Davosu

  Lange je istakao da je Trampovo ponašanje "neprihvatljivo". On je naveo da se EU držala okvira trgovinskog sporazuma dogovorenog sa SAD prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 odsto na većinu dobara iz Evropske unije, čime je izbegnut veći trgovinski rat.

Rekao je da su SAD u više navrata kršile sporazum, "na primer sa više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminijum, a koji su sada podložni prosečnoj carini u iznosu od 26 odsto."

Podsetimo, Donald Tramp je najavio da će njegova administracija već sledeće nedelje povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 odsto, optuživši Brisel da ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlaneta"IRANSKO VOĐSTVO RAZBIJENO, NAPRAVILI SU POMAK, ALI NEDOVOLJNO": Tramp je nezadovoljan (VIDEO)
donald tramp
PlanetaŠTA JE "TAMNI ORAO", AMERIČKO SUPER-ORUŽJE KOJE ŠALJU NA IRAN? Klin koji se sa ivice svemira sjuri na metu, cena je ENORMNA - Evo kako funkcioniše (VIDEO)
hipersonično oružje
PlanetaULETEO KAO FURIJA! NOVI SNIMAK POKUŠAJA ATENTATA NA TRAMPA! Naoružani napadač u SPRINTU probija obezbeđenje za četiri sekunde (FOTO/VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaTRAMPU DANAS ISTIČE ROK KOJI MU DAJE 60 DANA ZA VOĐENJE RATA! Za nastavak sukoba protiv Irana moraće da traži odobrenje Kongresa!
donald tramp