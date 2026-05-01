Američki predsednici, prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, imaju pravo da samostalno odlučuju o izvođenju vojnih operacija i to ako su one odgovor na neposrednu pretnju ili napad na SAD. Kada tih 60 dana istekne, neophodno je da se odobrenje za nastavak rata razmatra u Kongresu. Baš ova situacija zatiče Donalda Trampa, i to danas kada je isteklo 60 dana od napada Amerike i Izraela na Iran, koji se desio 28. februara. O ovoj temi govorili su gosti "Usijanja", Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku i Mijat Kostić, Novi treći put.

- Mislim da je Kongres pokušao da se u uključi 6 puta nekom rezolucijom kako bi izmenio način na koji se ovaj rat odvija. Za sada im to nije pošlo za rukom, činjenica je da u ovom trenutku, pored svih poteškoća, Kongres ne predstavlja preveliki problem za Trampa. Rezolucija je doneta 1973. godine, tada se i Nikson protivio njoj, ona je imala za cilj da se na neki način ograniči i pojednostavi situacija oko rata u Vijetnamu, koja je trajala već decenijama bez jasne objave rata i toga do kada će on trajati - rekao je Vuković.

"Osporavanje rezolucije traje od kako je ona donešena"

Kako kaže, osporavanje ove rezolucije traje od kako je ona donešena.

- Ništa novo se nije desilo, predsednik ne želi da se odrekne svojih ovlašćenja, plus u pitanju je Tramp, on ne priznaje ni međunarodno pravo, on smatra da je njegova odluka glavna i ključna. Postoji pravilo koje kaže da je predsednik SAD-a dužan da obavesti Kongres pismeno i u roku od 48 sati, ukoliko naloži upotrebu oružanih snaga. Uz to, on mora da dobije odobrenje od samog Kongresa ili mora da objavi rat u roku od 60 dana. Pismeno su obavestili Kongres, manje više u roku ali nakon toga, nisu se obazirali na ovu rezoluciju -navodi Vuković.

Kostić bjašnjava da je Trampova retorika veoma jedinstvena i da on smatra da ljudi pokušavaju da ga sabotiraju ukoliko mu ukažu na određena pravila ili ako imaju drugačije mišljenje.

- Kod Republikanske partije je zanimljivo da su čak i ti ljudi, koji najviše veruju u to, počeli da se odvajaju od njega nakon rata sa Iranom. Veliki deo ljudi koji su glasali za Trampa, smatrali su da će se on povući iz ratova i da će imati neintervenističku politiku. On je to obećavao tokom kampanje, njegov slogan je bio "Amerika na prvom mestu." Ipak, vidimo da ljudi, koji su bili za njega počinju da mu okreću leđa. To se odražava i na anketama - kaže Kostić i zatim dodaje:

- Njegov rejting je sada najniži nego što je ikada bio, vidimo da sada to nije više klasična podela na demokrate i republikance, kakva je ranije bila kod njih. Sada možemo videti da je to dublja podela, oni koji su za intervencije i oni koji nisu. Naravno postoji i podela između republikanaca koji su razočarani u Trampa iz mnogo razloga - dodaje Kostić.

"Spoljna politika je isključivo u rukama američkog predsednika"

Đokić navodi da je prema američkom Ustavu, spoljna politika isključivo u rukama američkog predsednika.

- On je taj koji odlučuje da li postoji opasnost za Ameriku ili ne, on je taj koji ima savez za nacionalnu bezbednost, on je taj kome bezbednosne službe prijavljuju stvari. On procenjuje opasnost i to je to. Niko ne misli da će Iran napasti Ameriku u roku od 24 sata neposredna opasnost može biti to da će ih napasti u roku od nekoliko meseci. Za njih je to zaista neposredna opasnost već decenijama - rekao je Đokić.

TRAMP MORA DA DOBIJE ODOBRENJE OD KONGRESA ZA NASTAVAK RATA! Stručnjaci su se oglasili o trenutnoj situaciji: Tramp ne poštuje ni međunarodno pravo, tako da.. Izvor: Kurir televizija

