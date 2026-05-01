NE ZNA SE UZROK
DOBITNICA NOBELOVE NAGRADE ZA MIR PREBAČENA U BOLNICU! Pogoršalo joj se stanje u iranskom zatvoru
Slušaj vest
Zatvorena iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohamedi, prebačena je iz zatvora u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
Njen advokat, Mostafa Nili, izjavio je za novinsku agenciju AFP da je Mohamedi u februaru osuđena na dodatnih sedam godina zatvora zbog "okupljanja i udruživanja radi izvršenja krivičnih dela".
Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix / Profimedia
Pored toga, izrečena joj je i kazna zatvora od godinu i po dana zbog propagandnih aktivnosti.
Prema rečima advokata, Mohamedi će nakon odsluženja kazne biti prognana dve godine u grad Hosf, koji se nalazi u istočnoj provinciji Južni Horasan u Iranu.
Takođe, nobelovki je izrečena i dvogodišnja zabrana napuštanja zemlje.
(Kurir.rs/Al Jazeera/P.V.)
4 · Reaguj
Komentariši