NE ZNA SE UZROK

Zatvorena iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohamedi, prebačena je iz zatvora u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Njen advokat, Mostafa Nili, izjavio je za novinsku agenciju AFP da je Mohamedi u februaru osuđena na dodatnih sedam godina zatvora zbog "okupljanja i udruživanja radi izvršenja krivičnih dela".

Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix / Profimedia

Pored toga, izrečena joj je i kazna zatvora od godinu i po dana zbog propagandnih aktivnosti.

Prema rečima advokata, Mohamedi će nakon odsluženja kazne biti prognana dve godine u grad Hosf, koji se nalazi u istočnoj provinciji Južni Horasan u Iranu.