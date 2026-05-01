Zatvorena iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohamedi, prebačena je iz zatvora u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Njen advokat, Mostafa Nili, izjavio je za novinsku agenciju AFP da je Mohamedi u februaru osuđena na dodatnih sedam godina zatvora zbog "okupljanja i udruživanja radi izvršenja krivičnih dela".

Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix / Profimedia

Pored toga, izrečena joj je i kazna zatvora od godinu i po dana zbog propagandnih aktivnosti.

Prema rečima advokata, Mohamedi će nakon odsluženja kazne biti prognana dve godine u grad Hosf, koji se nalazi u istočnoj provinciji Južni Horasan u Iranu.

Takođe, nobelovki je izrečena i dvogodišnja zabrana napuštanja zemlje.

(Kurir.rs/Al Jazeera/P.V.)

Ne propustitePlaneta"IRANSKO VOĐSTVO RAZBIJENO, NAPRAVILI SU POMAK, ALI NEDOVOLJNO": Tramp je nezadovoljan (VIDEO)
donald tramp
PlanetaPOČINJE NOVA GLOBALNA BITKA: Afrika više nije periferija sveta, sada pregovara sa MOĆNIM SILAMA, vreme kolonijalizma je prošlost, napravljene su VELIKE PROMENE
Afrika, Kina, Angola, Madalena Prokopio
PlanetaTRAMPU DANAS ISTIČE ROK KOJI MU DAJE 60 DANA ZA VOĐENJE RATA! Za nastavak sukoba protiv Irana moraće da traži odobrenje Kongresa!
donald tramp
PlanetaAMERIKA ŠALJE MOĆNO ORUŽJE U RAT PROTIV IRANA? Nikad do sada nije UPOTREBLJENO! Jedan projektil košta 15 miliona dolara, a cena baterije je 12,7 milijardi!
Dark Eagle