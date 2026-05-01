Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp zvanično je obavestio Kongres da su neprijateljstva koja su Sjedinjene Države započele protiv Irana 28. februara "okončana", mada tom prilikom nije isključio mogućnost budućih vojnih akcija.

Ovaj potez ima ogroman pravni značaj jer, prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima, predsednik mora da traži odobrenje Kongresa za vojne operacije koje traju duže od 60 dana. Proglašavanjem kraja neprijateljstava, Tramp praktično "resetuje sat", čime potencijalno otežava Kongresu da ospori njegovu vlast ili ograniči dalje delovanje putem rezolucije o ratnim ovlašćenjima.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

"Naredio sam dvonedeljni prekid vatre 7. aprila 2026. godine, koji je u međuvremenu produžen. Od tada nije bilo razmene vatre između snaga Sjedinjenih Država i Irana, te su neprijateljstva započeta 28. februara završena", napisao je Tramp u petak predsedniku Predstavničkog doma Majku Džonsonu.

Nagoveštaj Hegseta

Ministar odbrane Pit Hegset nagovestio je ovakav argument administracije pred Senatom, sugerišući da sat od 60 dana može da se "pauzira ili zaustavi" tokom prekida vatre. Dok demokrate odbacuju ovakvo tumačenje, tvrdeći da pomorska blokada koja je i dalje na snazi predstavlja nastavak neprijateljstava, republikanci su pokazali više razumevanja za ovakav stav. Senator Tod Jang je prokomentarisao da je predsednik sebi ostavio "prostor za manevar" koji će Kongres morati detaljno da ispita.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Senat je u četvrtak već blokirao rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koja je imala za cilj da primora Trampa da okonča ili traži zvanično odobrenje za vojnu akciju protiv Irana. Mera nije prošla sa 47 glasova "za" i 50 "protiv", a uz demokrate su glasala samo dva republikanska senatora, Suzan Kolins i Rend Pol.

Zaključak je jasan: Tramp ostaje otvoren za buduće vojne akcije, ali bi ih za potrebe Zakona o ratnim ovlašćenjima smatrao potpuno odvojenim angažmanima. On je naveo da Ministarstvo rata nastavlja da prilagođava položaj svojih snaga u regionu kako bi odgovorilo na pretnje Irana i njegovih saveznika, dodajući da su detaljnije promene opisane u poverljivom prilogu pisma.

Pravna zamka: Kako Tramp "resetuje sat“ za novi napad?

Suština ovog poteza leži u veštom korišćenju pravne praznine u Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine. Naime, taj zakon ograničava predsednika da vodi vojne operacije bez odobrenja Kongresa na maksimalno 60 dana, a pošto je sukob počeo 28. februara, Trampu je rok za zvaničnu dozvolu isticao upravo ovih dana.

Proglašavanjem da su neprijateljstva "okončana" zbog prekida vatre, američki predsednik je praktično izveo pravni "reset". Ukoliko on sutra naredi novi napad, to će se u zvaničnim dokumentima tretirati kao potpuno novi sukob, a ne nastavak starog.