U centru Malmea izdata je važna poruka javnosti (VMA) nakon što je pronađen sumnjiv predmet za koji se ispostavilo da je bojeva ručna bomba. Prolaznici su primetili predmet nasred kolovoza nešto posle 12 časova i odmah alarmirali policiju. Raskrsnica ulica Föreningsgatan i Amiralsgatan, kao i delovi Drotningatan, odmah su blokirani.

Švedska policija je zatvorila nekoliko blokova, što je značajno uticalo na rad prodavnica, hotela i gradski prevoz. Pet autobusa koji su se zatekli unutar zone blokade hitno je evakuisano. Ukupno je 13 autobuskih linija moralo biti preusmereno zbog policijske akcije.

Građanima koji su se nalazili u restoranima i prodavnicama naređeno je da ne izlaze napolje i da se drže podalje od prozora i vrata.

"Videla sam na društvenim mrežama da policija postavlja trake i pogledala napolje", ispričala je jedna od stanarki obližnjih zgrada. Ona je dodala da je sumnjivi predmet ležao nasred puta, dok su policijski psi i dronovi pretraživali teren.

Nacionalni tim za uništavanje bombi izašao je na teren i doneo odluku da se predmet uništi kontrolisanom eksplozijom. Nešto posle 14 časova odjeknula je snažna detonacija. "Bio je to udarac koji se pošteno osetio, prozori su se zatresli", izjavio je reporter javnog servisa SVT sa lica mesta.

Nakon eksplozije izvršen je uviđaj, a blokade su uklonjene.

Policija je zvanično potvrdila da je uništeni predmet bio bojeva ručna bomba. Slučaj se istražuje kao pokušaj teškog opšteopasnog razaranja i kršenje zakona o zapaljivim i eksplozivnim materijama.