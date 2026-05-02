Sjedinjene Američke Države će povući 5.000 vojnika iz Nemačke, objavio je danas Pentagon.

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, preneo je Rojters.

Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsednika Donalda Trampa i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi agencija.

Tramp je ranije ove sedmice zapretio smanjenjem broja američkih vojnika u Nemačkoj nakon sukoba sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom koji je u ponedeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata.

Tramp je rekao u sredu da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od ukupno 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.