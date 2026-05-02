Najnoviji talas ruskih dronova pogodio je luke, elektroenergetske objekte i stambena područja širom Ukrajine, pri čemu je u Harkovu jedna osoba povređena, a u Izmailuje zabeležena ograničena šteta.

Ukrajina je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana tokom noći odbila većinu ruskih dronova usmerenih ka jugu zemlje, dok je Moskva gađala energetsku infrastrukturu u Nikolajevu, lučke objekte u Izmailu u Odeskoj oblasti i jedan okrug u Harkovu, prema navodima regionalnih zvaničnika.

Napadi ukazuju na kontinuirani pritisak Rusije na ukrajinsku energetsku, logističku i urbanu infrastrukturu, iako su ukrajinske snage presrele većinu bespilotnih letelica usmerenih ka Izmailu.

Ruski dron pogodio je harkovski Ševčenkivski okrug, povredivši jednu osobu, izjavio je Oleh Sinjegubov, načelnik Harkovske regionalne vojne administracije.

- Zabeležen je pogodak neprijateljskog drona u Ševčenkivskom okrugu Harkova - napisao je Sinjegubov na Telegramu. Prema preliminarnim informacijama, jedna osoba je povređena.

- Sve hitne službe rade na mestu udara - dodao je.

Ševčenkivski okrug je jedan od centralnih delova Harkova i više puta je bio na meti ruskih napada tokom rata punog obima.



Gađana energetska infrastruktura u Nikolajevu



Na jugu Ukrajine, ruski dronovi tipa „šahed“ gađali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevu, rekao je Vitalij Kim, načelnik Mikolajivske regionalne vojne administracije.

Kim je prvo izvestio o ponovnoj vazdušnoj uzbuni u regionu, upozorivši da se dronovi približavaju gradu sa juga. Kasnije je potvrdio da je energetska infrastruktura ponovo pod napadom.

- Mikolajiv. Energetska infrastruktura je ponovo na meti napada dronovima "šahed". Za sada nema žrtava - napisao je Kim na Telegramu.

Ranije tokom večeri, Kim je naveo da je vazdušna uzbuna u Mikolajivskoj oblasti bila ukinuta, ali je kasnije te noći ponovo proglašena, nakon čega su usledila upozorenja o dronovima koji se kreću ka regionalnom centru.

Noćašnji napad usledio je nakon prethodnog ruskog udara na Mikolajiv u četvrtak, kada su korišćeni dronovi "šahed" i FPV za napade na energetsku i ključnu infrastrukturu.

Ukrajinski zvaničnici su tada saopštili da su tri osobe povređene, dok su stambene zgrade i vozila oštećeni usled pada krhotina.



Pogođena luka u Izmailu nakon napada na Mikolajiv



Nakon udara na Mikolajiv, ruske snage su napale i lučku infrastrukturu u gradu Izmailu u Odeskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici.

Izmailska okružna državna administracija navela je da su ruski dronovi tokom noći gađali lučke objekte u gradu.

- Neprijatelj je ponovo izveo napad na lučku infrastrukturu grada Izmaila - navodi se u saopštenju administracije.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je većinu dronova usmerenih ka Izmailu, a lokalni zvaničnici ističu da "praktično nije bilo razaranja".

- Snage PVO delovale su veoma efikasno - većina neprijateljskih bespilotnih letelica je oborena. Razaranja praktično nema - dodaje se.

Za sada nema izveštaja o žrtvama u napadu na Izmail.

Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper takođe je objavljivao informacije tokom napada, potvrdivši da je u Izmailskom okrugu bila proglašena vazdušna uzbuna, pre nego što je kasnije objavljeno da je opasnost prošla.



Rusija nastavlja pritisak na energetiku, luke i gradove



Najnoviji napadi pokazuju da Rusija nastavlja da koristi dronove kako bi istovremeno vršila pritisak na više delova Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici više puta su upozorili da ruske snage ciljaju ključnu infrastrukturu s ciljem ometanja snabdevanja električnom energijom, logistike, transportnih ruta i civilnog života.

Na jugu zemlje, Mikolajiv i Odeska oblast ostaju česte mete zbog svog strateškog značaja.

Mikolajiv (Nikolajev) je važan regionalni centar blizu Crnog mora, dok su Izmail i druge dunavske luke ključne za ukrajinske izvozne rute i pomorsku logistiku.

Na severoistoku, Harkov se i dalje suočava sa redovnim napadima ruskih dronova, raketa i navođenih bombi zbog blizine ruske granice.