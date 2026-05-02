TRAMP O BLOKADI IRANA: "Mi smo kao pirati, ali se ne igramo, preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu, to je vrlo profitabilan posao"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da američka mornarica deluje "poput pirata" sprovodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Tramp je to rekao opisujući zaplenu broda od strane američkih snaga pre nekoliko dana.
- Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je vrlo profitabilan posao - rekao je Tramp u petak uveče.
- Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo.
Zaplene brodova i blokada moreuza
Neka iranska plovila zaplenile su SAD nakon što su napustila iranske luke, zajedno sa sankcionisanim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.
Iranje od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, osim svojih. Tramp je uveo zasebnu blokadu iranskih luka.
SAD i Izrael napali su Iran 28. februara. Iran je odgovorio sopstvenim napadima na Izrael i zalivske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanu ubili su hiljade ljudi, a milioni su raseljeni.
Rat je podigao cene nafte i doveo do blokade Ormuskog moreuza, uskog plovnog puta za oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.
Osude i optužbe za ratne zločine
Tramp, koji je ponudio izmene rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepopularan u SAD, suočio se s osudama zbog svojih izjava o sukobu, uključujući i pretnju uništenjem cele iranske civilizacije koju je izneo prošlog meseca.
Mnogi američki stručnjaci izjavili su prošlog meseca da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratne zločine, nakon što je Tramp zapretio da će gađati civilnu infrastrukturu.