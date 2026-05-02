Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da američka mornarica deluje "poput pirata" sprovodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Tramp je to rekao opisujući zaplenu broda od strane američkih snaga pre nekoliko dana.

- Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je vrlo profitabilan posao - rekao je Tramp u petak uveče.

- Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo.

Zaplene brodova i blokada moreuza

Neka iranska plovila zaplenile su SAD nakon što su napustila iranske luke, zajedno sa sankcionisanim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

Iranje od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, osim svojih. Tramp je uveo zasebnu blokadu iranskih luka.

SAD i Izrael napali su Iran 28. februara. Iran je odgovorio sopstvenim napadima na Izrael i zalivske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanu ubili su hiljade ljudi, a milioni su raseljeni.

Rat je podigao cene nafte i doveo do blokade Ormuskog moreuza, uskog plovnog puta za oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.

Osude i optužbe za ratne zločine

Tramp, koji je ponudio izmene rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepopularan u SAD, suočio se s osudama zbog svojih izjava o sukobu, uključujući i pretnju uništenjem cele iranske civilizacije koju je izneo prošlog meseca.