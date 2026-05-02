Sin dvoje visokih norveških diplomata koji su pod istragom zbog veza saDžefrijem Epstajnom počinio je samoubistvo, nakon što su dokumenti otkrili da su ga roditelji kao desetogodišnjaka vodili na pedofilovo ostrvo.

Edvard Jul Rod-Larsen (25), kojem je osramoćeni finansijer testamentom ostavio pet miliona dolara, pronađen je mrtav u Oslu u sredu, piše "Njujork post".

Roditelji za smrt sina krive medijski pritisak

Njegovi roditelji, Mona Jul i Terje Rod-Larsen, pod istragom su norveških vlasti nakon što su njihove navodne veze s Epstajnom otkrivene u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde. U izjavi koju su objavili njihovi advokati, za samoubistvo sina okrivili su medijska nagađanja o njihovim finansijskim vezama sa pokojnim pedofilom.

U saopštenju se navode "meseci medijske pažnje koja je odavno prestala da bude kritička i pretvorila se u sumnjičenje, nagađanje, a ponekad bila i bezgranična“.

Dodaje se da ta pažnja "nije uticala samo na roditelje, već je i njihovu decu protiv njihove volje uvukla u nemilosrdnu javnu mašineriju“.

Istraga zbog korupcije i veza s Epstajnom

Vest o samoubistvu dolazi samo dva dana nakon što su norveška i francuska policija objavile pokretanje zajedničke istrage protiv bračnog para zbog korupcije.

Mona Jul je u februaru bila primorana da podnese ostavku na mesto norveške ambasadorke u Jordanu i Iraku zbog skandala, dok je njen suprug, bivši predsednik Međunarodnog instituta za mir, takođe optužen za tešku korupciju.

U Epstajnovim dokumentima pronađena je i fotografija Edvarda Rod-Larsena kako na svom telefonu pregleda profil žene u bikiniju na društvenim mrežama.

Poseta Epstajnovom ostrvu sa decom

Čini se da je par 2011. godine sa svojom decom posetio Epstajnovo privatno ostrvo Little Saint James. Edvard i njegova sestra bliznakinja tada su imali oko 10 godina.

Rod-Larsen je kasnije zahvalio Epstajnu na pozivu, opisujući ostrvo kao „potpuno jedinstveno“ i dodao: "Svi smo uživali!". U mejlu je takođe napisao: "Mona šalje poljubac".

Oporuka i diplomatska karijera

Dokumenti Ministarstva pravde takođe pokazuju da je Epstajn nakon smrti 2019. godine ostavio 10 miliona dolara za dvoje dece ovog para. Terje Rod-Larsen je 2017. imenovan za izvršioca Epstajnove oporuke, ali je to imenovanje kasnije opozvano.

Ovaj uticajni diplomatski par bio je deo grupe koja je 1990-ih omogućila sklapanje Sporazumi iz Osla između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije. Oboje su negirali bilo kakve nezakonite radnje.

Skandal se proširio i na norvešku kraljevsku porodicu

Epstajnov skandal zahvatio je moćne posrednike u zemljama širom sveta. U februaru je otkriveno da je norveška prestolonaslednica Mete-Marit slala Epstajnu koketne i laskave mejlove, u kojima je navela da joj "golica um".