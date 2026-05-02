Vladimir Putin se navodno suočava sa skrivenom mržnjom u svom najbližem krugu ljudi, a mogao bi da bude svrgnut u puču u narednih godinu dana, tvrdi bivši prokremljski advokat.

Tu tvrdnju izneo jeIlja Remeslo, koji je ranije bio snažan pristalica invazije na Ukrajinu i smatran je bliskim saradnikom ruskih bezbednosnih službi.

On sada provocira Putina i tvrdi da želi da ga uhapse, navodeći da želi da bude lider nove Rusije nakon „revolucije“ i da ima ulogu u „prenosu vlasti“.

Ilja Remeslo

Njegove zapaljive izjave došle su u intervjuu sa poznatom medijskom ličnošću Ksenijom Sobčak, koja je poznata kao Putinovo "kumče".

Remeslo tvrdi da je Rusija u ratu opterećena problemima i da je „osnovni uzrok“ svega Putin - „čovek na samom vrhu koji upravlja svime“.

- To je Vladimir Putin. Očigledno je on. Svi to znaju. Ja sam osoba koja zna kako da se bori protiv Vladimira Putina, koja razume slabosti sistema, kako da s njim komunicira i kako da mu preotme ljude.

Ove izjave dolaze nakon što je Viktorija Bonja, influenserka bliska Kremlju sa 13 miliona pratilaca, nedavno direktno upozorila Putina na ekonomsku krizu u Rusiji, poručivši mu da je narod spreman da "eksplodira".

Za razliku od opozicionog lidera Alekseja Navaljnog - za kojeg se veruje da je umro u zatvoru - Remeslo (42) tvrdi da dolazi iz samog sistema.

- Koristim ovaj intervju da se obratim onima koji su u sistemu, a još nisu sigurni da li da ga napuste. Ljudi, ne bojte se ničega, sigurno ćemo pobediti i ništa vam se neće desiti. I verujte mi, ostalo je još malo vremena da izdržimo, i sve će se rešiti.

On tvrdi da želi da stvori platformu i privuče ljude koji se plaše da javno govore protiv Putina.

- Želim da postanem predstavnik te mase ljudi, koja broji desetine miliona.

Ranije lojalan propagandista Putina, Remeslo tvrdi da će se „do kraja 2026. ili početka 2027. dogoditi duboke promene, raspad starog sistema i rađanje novog“. Rekao je da će doći do „puča u palati i revolucije u Rusiji“. Međutim, to ne bi bio vojni puč.

- Biće to nešto vrlo tiho. Kao što se desilo 1953. godine kada je umro Staljin i nasledio ga Nikita Hruščov. Probudićemo se u drugoj zemlji - rekao je.

Prema njegovim rečima, ljudi iz vlade i predsedničke administracije „tajno mrze Putina“.

- Jednostavno ga mrze jer im je sve oduzeo. Ne mogu da uživaju u privilegijama kao ranije. Sve je tamo već u suštini odlučeno. I kada se te unutrašnje kontradikcije nagomilaju…

Sobčak ga je pitala ko bi mogao da bude novi lider Rusije, s obzirom na to da Putin deluje gotovo nedodirljivo.

- Ako kažem ko je, uhapsiće ga sutra - odgovorio je Remeslo.

Ipak, naveo je tri moguća imena: aktuelnog premijera Mihaila Mišustina (60), ministra ekonomskog razvoja Maksima Rešetnjikova (46) i generala Alekseja Djumina (53), bivšeg Putinovog telohranitelja

Prema njegovim rečima, nova Rusija nakon Putina bila bi desno orijentisana, sa jakom ekonomijom, niskim porezima i otvorenošću za strane investicije.

Remeslo je ranije u martu nazvao Putina „ratnim zločincem, lažovom i lopovom“, nakon čega je bio smešten u psihijatrijsku kliniku, što je on opisao kao oblik represije iz sovjetskog perioda. Kasnije je pušten i nastavio je sa oštrim kritikama.

Postoje tvrdnje da iza njega možda stoje pojedinci iz bezbednosnih službi koji odobravaju njegove napade na Putina.

Nekada žestok protivnik Navaljnog, sada kaže da „niko ne zaslužuje da umre u takvim uslovima“ i da oseća krivicu zbog svog ranijeg odnosa prema njemu. Javne kritike protiv Putina se šire, a nedavna izjava Viktorije Bonje izazvala je veliku pažnju.

Bonja je poznata ruska ličnost koja je popularnost stekla 2006. godine u rijaliti programu „Dom-2“. U aprilu je objavila 18-minutni video upućen Putinu u kojem je rekla: „Ljudi se plaše tebe“.

- Obični ljudi se plaše, blogeri se plaše, umetnici se plaše. Guverneri se plaše tebe - rekla je.

Iako je ranije podržavala Putina, Bonja sada tvrdi da mu saradnici daju pogrešne informacije i da ne zna stvarno stanje u zemlji.

- Najstrašnije je to što se sve ovo dešava jer vi, Vladimire, ne znate šta se dešava u zemlji. Ne dobijate tačne informacije.

Kritike se poklapaju sa mišljenjima nekih analitičara koji tvrde da je Putin okružen ljudima koji mu govore samo ono što želi da čuje.

- Ljudi danas mnogo pate. Preduzeća propadaju, mala i srednja. Ljudi gube novac. Ljudi će se umoriti od straha. Biće stisnuti kao opruga i ta opruga će jednog dana pući.

Bonja je navela i niz kriza koje, po njenim rečima, vlast krije od predsednika, a to su poplave u Dagestanu, naftni ekološki incident u Anapi, ekonomski pritisak na male firme, internet restrikcije i masovno iseljavanje iz Rusije.

Mnogi problemi su povezani sa ratom u Ukrajini, o kojem je u Rusiji zabranjeno javno govoriti. Video je postao viralan i pregledan je više od 6,6 miliona puta za manje od 12 sati. Reakcije su bile podeljene - neki su je hvalili, dok su je drugi kritikovali kao naivnu.

Jedni su poručili da „govori ono što većina misli“, dok drugi smatraju da Putin sve zna i kontroliše.

- Strah je cilj. Uplašeni ljudi se lako kontrolišu - glasio je jedan od komentara.

Drugi su tvrdili da je upravo predsednik odgovoran za stanje u zemlji.

Ovaj istup Viktorije Bonje je posebno značajan jer je ranije bila lojalna Kremlju, što pokazuje sve veće nezadovoljstvo čak i među poznatim javnim ličnostima u Rusiji, dok Putin vlada zemljom već 27 godina kao predsednik ili premijer.