"Ostavili su nas kao mete"

Požar, koji je, kako navodi ruski list Kommersant, sada već ugašen, izbio je na morskom terminalu u crnomorskoj luci Tuapse nakon što je bio meta novog, četvrtog ukrajinskog napada dronovima u kratkom vremenskom periodu.

Ekološka katastrofa u Tuapseu posle ukrajinskih napada dronovima

Medijski izveštaji sugerisali su da bi šteta mogla da se proširi i na rafineriju nafte koja je više puta pogođena u poslednje dve nedelje.

Centar za vanredne situacije Krasnodarske oblasti, gde se nalazi Tuapse, saopštio je da je više od 100 ljudi angažovano u gašenju požara na morskom terminalu.

Načelnik lokalne opštine Sergej Bojko rekao je da je 85 ljudi smešteno u hotelima u gradu, nakon evakuacije iz obližnjih kuća. U gašenju četvrtog požara u dve nedelje učestvovalo je gotovo 800 ljudi, uključujući brojne volontere, kao i oko 50 jedinica specijalne opreme.

Nezavisna televizija RTVI izvestila je da je rafinerija nafte u Tuapseu, kojom upravlja Rosnjeft, bila u plamenu u petak ujutru, dodajući da novinari nisu videli požar na morskom terminalu za koji vlasti tvrde da je pogođen.

Takođe su zabeleženi i prekidi u snabdevanju električnom energijom u celom gradu.

Tuapse je u vanrednom stanju od utorka, kada je ukrajinski napad dronovima izazvao veliki požar u rafineriji, što je dovelo do evakuacije stanovnika i izlivanja nafte u more i na plaže. Rafinerija je obustavila rad nakon što je prvi put pogođena 16. aprila.

Zabrinutost zbog zagađenja i zdravstvenih rizika

Ruska agencija za zaštitu potrošača Rospotrebnadzor savetovala je stanovnicima Tuapsea da ograniče boravak napolju, drže prozore zatvorenim i nose maske zbog povišenog nivoa benzena u vazduhu. Benzen je visoko otrovna i kancerogena supstanca.

Opštinske vlasti otkazale su sve javne događaje između 1. i 11. maja, u periodu kada se u Rusiji obeležavaju Praznik rada i Dan pobede, prenosi The Moscow Times.

Ruski predsednik Vladimir Putin, nakon što ga je izvestio guverner Venjamin Kondratjev, izjavio je da „nema opasnosti i da se ljudi uspešno nose sa izazovima“.

Rastuće nezadovoljstvo stanovnika

Prema medijskim izveštajima, raspoloženje stanovnika Tuapsea značajno je drugačije nakon niza napada koji su zatamnili nebo nad gradom i zagadili vazduh i vodu naftom i hemikalijama.

Mnogi građani na društvenim mrežama izražavaju nezadovoljstvo reakcijom vlasti, navodeći da se čini da su zvaničnici više fokusirani na ekonomske posledice nego na zdravlje stanovništva.

Stanovnici tvrde da su prepušteni sami sebi i da nedostaje informacija o ekološkoj katastrofi.

- Ljudi udišu naftu, automobili su prekriveni crnom sluzi, bojimo se da pustimo decu napolje i pokušavaju da nas ućutkaju - rekao je jedan stanovnik.

- Ovo više nije negde daleko, ovo je ispred naših prozora. Nema zaštite. Ostavili su nas kao mete - rekao je drugi.

Strah i svakodnevni život u zagađenom gradu

Jedna meštanka, preduzetnica Elmira Ajrapetjan, izjavila je za CNN da „nafta doslovno pada s neba“, da se „ne može disati“ i da ceo grad smrdi na lož ulje. Druga mlada stanovnica je na mreži X rekla:

- Više se ne bojim NATO-a. Bojim se da izađem iz kuće. Sirene zavijaju, ne vidi se sunce od dima.

Državna televizija prikazala je reportera kako stoji na zagađenoj plaži i pokazuje koliko je duboko prodrla nafta u pesak.

Optužbe prema vlastima i Kremlju

Mnogi stanovnici na društvenim mrežama optužuju vlasti i Kremlj za neefikasnu reakciju i nedostatak zaštite.