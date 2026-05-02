"Slušajte me i pokoravajte se"

Na površinu izlazi sve više detalja o tajanstvenoj grupi Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL), u čije je sedište u Češajeru u Engleskojpre nekoliko dana upala policija zbog sumnji na zlostavljanje, moderno ropstvo i prisilne brakove.

Reč je o šiitskoj verskoj grupi koja kombinuje elemente islama sa raznim teorijama zavere. Među njihovim verovanjima su i tvrdnje da svetom potajno upravljaju Iluminati i vanzemaljci, među kojima su navodno i američki predsednici.

Jedna od njihovih prepoznatljivih karakteristika je izgled - članovi gotovo uvek nose crne kape, koje imaju posebno simbolično značenje u njihovom pokretu.

Vođa grupe je Abdulah Hašem Aba al-Sadik, koji je sektu osnovao 2015. godine. Za sebe tvrdi da je novi papa, ali i spasitelj čovečanstva. Njegovi sledbenici veruju da ima natprirodne moći i da može da čini čuda - od lečenja teških bolesti do, kako tvrde, "nestanka Meseca". Hašem svoje poruke širi putem društvenih mreža, pa tako u jednoj objavi poručuje:

- Slušajte me i pokoravajte se. Ja sam glasnik poslat od Isusa Hrista. Crkva je korumpirana i više ne poštuje Božji zakon niti štiti potlačene. Papinstvo je ukradeno, a pravi naslednik je uklonjen. Nema nikoga osim mene kome treba da se pokoravate.

Njegovi sledbenici u snimcima često ponavljaju slične tvrdnje. U nekima od njih muškarci, žene pa čak i deca govore da je Hašem činio čuda - poput oživljavanja mrtvih članova porodice, lečenja raka ili pretvaranja lišća u žive životinje.

Na drugim snimcima deca tvrde da ih je izlečio jednostavnim dodirom ruke.

Osim potpune odanosti, Hašem od članova navodno traži i finansijsku žrtvu. Prema njegovom učenju, vernici bi trebalo da daju svoje plate, a ponekad čak i da prodaju imovinu kako bi podržali zajednicu i njene ciljeve.

Zabrinutost lokalnog stanovništva

Stanovnici koji žive u blizini kompleksa godinama izražavaju zabrinutost zbog onoga što se tamo događa. Opisuju visok nivo obezbeđenja, čuvare koji patroliraju oko velikih električnih kapija i agresivno ponašanje prema prolaznicima.

- Ne možeš ni da se približiš noću. Odmah ti uperе jaka svetla u lice i počnu da viču. Sve deluje vrlo zastrašujuće - kaže jedan komšija.

Upravo su takve okolnosti dodatno podstakle interes javnosti kada je policija pokrenula veliku akciju. Istovremeno su izvršeni pretresi na tri lokacije u gradu Kri, uključujući i Veb haus, glavno sedište sekte.

Policijska akcija i optužbe

Policija iz Češajera dobila je naloge za pretres nakon istrage o ozbiljnim optužbama, uključujući seksualna krivična dela, silovanje, prisilne brakove i moderno ropstvo.

Sve je počelo u martu, kada je jedna žena - koja danas živi u Irskoj - prijavila da je bila silovana i seksualno zlostavljana dok je bila članica grupe 2023. godine. Prema policijskom izveštaju, svi navodni zločini povezani su s tom jednom žrtvom.

Tokom akcije uhapšeno je deset osoba - sedam muškaraca i tri žene - starosti između 30 i 40 godina. Dolaze iz različitih zemalja, uključujući Meksiko, Veliku Britaniju, SAD, Španiju, Egipat, Švedsku i Italiju. Još 13 osoba privedeno je zbog narušavanja javnog reda.

U akciji su učestvovale i međunarodne institucije poput Europola, kao i policije Švedske i Irske.

Policija naglašava da istraga nije usmerena protiv religije kao takve, već isključivo na konkretne optužbe za krivična dela, te da nema opasnosti za širu zajednicu.

Život unutar zajednice

Unutar kompleksa živi oko 150 članova, uključujući porodice s decom. Deca se školuju kod kuće, a okupljanja se održavaju u prostoriji koju nazivaju „bazilika“.

Advokati grupe tvrde da se sve odvija u skladu sa zakonom. Navode da roditelji školuju decu uz nadzor obrazovnih vlasti, te da članovi nisu primorani da daju novac ili prodaju imovinu.

Hašem je veoma aktivan na platformama poput Jutjuba i TikToka, gde ima desetine hiljada pratilaca. Putem tih mreža širi svoje poruke i poziva ljude da mu se pridruže i „pokoravaju“. U jednom videu obraća se hrišćanima rečima:

- Slušajte me i pokoravajte se. Ja sam glasnik poslat od Isusa Hrista.

U pozadini se vidi masa ljudi koja skandira, dok se na ekranu pojavljuje poruka: „Novi papa je ovde.“

Zanimljivo je i njegovo objašnjenje crnih kapa.

- Nosim ovu kapu s ponosom. To je simbol radnika, običnog čoveka koji radi ceo dan da prehrani porodicu.

Svedočenja bivših članova

Bivši članovi iznose drugačiju sliku. Neki tvrde da su bili pod pritiskom da prekinu kontakt s porodicom i prijateljima van grupe.

Drugi navode da su dali velike sume novca - jedna žena kaže da je predala sav novac od venčanja, dok jedan muškarac tvrdi da je donirao oko 33.000 funti.

U Hašemovim učenjima nalaze se i neobične tvrdnje, poput one da se epilepsija može lečiti stavljanjem određene ptice na telo pacijenta.

Uprkos kontroverzama, grupa se predstavlja kao miroljubivi pokret koji promoviše jednakost i ljudska prava, tvrdeći da je progonjena zbog svojih uverenja. Ipak, mnoge glavne muslimanske organizacije jasno su se distancirale od nje.

Hašem za sebe tvrdi da je naslednik proroka Muhameda i Isusa i jedini legitimni vođa, dok sve druge naziva lažnima.

Istraga i dalje traje

Grupa je ranije delovala u Egiptu, Nemačkoj i Švedskoj, gde su neki članovi izgubili boravišne dozvole i bili deportovani. Advokati tvrde da nije bilo nezakonitih radnji i da su problemi nastali zbog pandemije i finansijskih poteškoća.

Na optužbe o zlostavljanju i prisili Hašem je odgovorio:

- Niko nikada nije bio povređen niti primoran na bilo šta. Ne radimo ništa od toga.