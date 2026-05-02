Na ostrvu Evijau Grčkojodigrava se prava misterija, dostojna holivudskog trilera, a nakon nestanka poznatog biznismena iz Aliverija, Spirosa Retsasa (62), koji je nestao bez traga u ponedeljak 30. marta, ostavljajući za sobom neobjašnjivu prazninu i porodicu u stalnoj i bolnoj neizvesnosti.

Slučaj koji je dospeo u javnost kroz emisiju "Light in the Tunnel” poprimio je razmere otvorene misterije, dok njegova supruga i njihovo četvoro dece pokušavaju da se nose sa njegovim nestankom, u atmosferi punoj neodgovorenih pitanja, kontradikcija i ćutanja.

Spiros Retsas je napustio kuću bez ikakvih ličnih dokumenata, a ključevi od automobila pronađeni su na njegovom stolu. Nije poneo novčanik sa karticama i gotovinom, dok je mobilni telefon ostao da se puni u utičnici, što dodatno produbljuje misteriju njegovih namera.

Glavno pitanje koje se postavlja jeste da li je imao zakazani sastanak koji se pretvorio u zamku ili se tog jutra dogodilo nešto sasvim drugo.

Poznati biznismen, koji je otac četvoro dece uzrasta od 15 do 22 godine, u poslednje vreme nije radio, ali nije imao finansijske probleme. Poreklom iz Neohorija, ranije je imao značajnu poslovnu aktivnost, vodio franšizu velikog lanca supermarketa, a bavio se i izvozom voća i proizvodnjom u plastenicima, gradeći profil aktivnog i uspešnog preduzetnika.

Spiros Retsas Foto: Društvene Mreže

Put misterije



Grčki mediji rekonstruisali su poslednje kretanje nestalog biznismena. Kobnog 30. marta, nešto pre 10 sati, Spiros Retsas je peške otišao do trga u Aliveriju. Tamo je ušao u prvi taksi u redu, seo na zadnje sedište i držao je torbu u rukama.

Zamolio je ženu vozača da ga odveze do plaže "Pethamenos beach", izolovanog mesta blizu ribnjaka, sa pećinama i bunarima, koje je u to doba godine gotovo pusto. Vožnja traje oko 15 minuta od Aliverija.

Žena u čijem vozilu je bizsnismen bio rekla je da je Retsas je bio potpuno miran, nije delovao zabrinuto i tiho ju je vodio tokom cele vožnje. Ostavila ga je na traženoj lokaciji i videla ga kako sam ide ka plaži, bez osvrtanja.

Dodala je da je pretpostavila da možda ima čamac ili da ide ka luci Karavos. Kada je saznala da je ona poslednja osoba koja ga je videla živog, ostala je u šoku.

Susret sa Spirosovom suprugom, Vaso Aleksandri, bio je emotivno težak. Dve žene su se zagrlile, a supruga je rekla: "Pusti me da poljubim ruke koje su ga poslednje dodirnule. Nije tvoja krivica, dete moje. Kako si mogla da znaš..."

Tiho se oprostio pre nestanka?

Prema supruzi, tog jutra nije bilo ničega što bi nagovestilo nestanak. Retsas je navodno posebno srdačno zagrlio njihovog najmlađeg sina pre polaska u školu, a ćerki dao više novca nego inače, što se sada ponovo posmatra kao moguće "opraštanje".

Nestanak je primećen tek oko 18:30.

Slučaj komplikuje svedočenje o drugom taksiju viđenom na istoj lokaciji kasnije tog dana. Stanovnik obližnjeg mesta tvrdi da je video vozilo parkirano na mestu gde je biznismen izašao.

Kamera fabrike cementa navodno je zabeležila kretanje vozila, ali ne i šta se dalje dogodilo.

Pokrenuta je velika potraga u kojoj su učestvovali vatrogasci, spasilački timovi, volonteri, dronovi i obučeni psi, ali bez ikakvog traga. Ni ronilačke ekipe nisu pronašle ništa u okolnim vodama.

Najavljeno je da će organizacija „The Smile of the Child” podržati novu, organizovanu istragu kako bi se pokušalo doći do odgovora u ovom i dalje otvorenom slučaju.