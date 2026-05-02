Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je AI-generisanu fotografiju na kojoj se on, potpredsednik Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kupaju u reflektujućem bazenu ispred Linkolnovog memorijala u Vašingtonu.

Na AI slici, Tramp u kupaćim gaćama pluta na zlatnom dušeku u obliku kauča i izgleda znatno mršavije nego u stvarnosti, sa telom čoveka u četrdesetim godinama.

Donald Tramp, Marko Rubio, Džej Di Vens, Dag Bargam i AI generisana žena u bazenu Foto: Printscreen/Truth Social/Donald Trump

U društvu je i ministar unutrašnjih poslova Dag Bargam, kao i žena koja očigledno ne postoji u stvarnosti, već je u potpunosti AI-generisana. Žena je u bikiniju, bujnih grudi, a njene noge se gotovo prepliću s Trampovim.

Tramp je pokrenuo i obnovu reflektujućeg bazena ispred Linkoln memorijala, pri čemu je naložio da se dno premaže industrijskim slojem u boji koju naziva „američko plava“. Radovi su nedavno počeli, a cilj je da budu završeni do proslave 250. godišnjice SAD 4. jula.

Projekt je izazvao kritike stručnjaka i konzervatora, koji upozoravaju da bi promena izgleda mogla narušiti istorijski karakter jednog od najpoznatijih američkih spomenika.

(Kurir.rs/Index.hr)

donald tramp
shutterstock-716351914.jpg
tramp iran 1.jpg
313521_260501.01_27_05_05.Still004.jpg