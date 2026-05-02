Avsa al-Nasana(14) izraelski rezervista upucao je u glavu ispred zapadnih vrata srednje škole za dečake koju je pohađao. Avs se odmah srušio, obilno krvareći, a dok su mu prijatelji pritrčavali u pomoć, odjeknuli su novi hici.

Podigli su njegovo beživotno telo i odvukli ga sa linije vatre, ostavljajući za sobom krvavi trag uz školski zid. Ubistvo koje se dogodilo 21. aprila poslednje je u nizu nasilnih napada na škole i učenike na okupiranoj Zapadnoj obali, piše Gardijan.

Samo nekoliko minuta kasnije isti napadač ubio je Džihada Abu Naima, 36-godišnjeg mlađeg brata nastavnika engleskog jezika Vaheda Abu Naima, čija porodica živi pored škole.

Supruga ubijenog Džihada bila je u visokom stadijumu trudnoće sa njihovim prvim detetom, devojčicom koja je trebalo da se rodi tog meseca.

Mugajir, selo sa oko 3.000 stanovnika severoistočno od Ramale, godinama je meta napada. Avsov otac, Hamdi al-Nasan, ubijen je u januaru 2019. godine, kada ga je doseljenik ustrelio u leđa dok je pokušavao da pomogne ranjenom komšiji.

Avs je tada bio tek u trećem razredu, a nastavnici su mu u godinama koje su usledile posvećivali posebnu pažnju.

- Pokušali smo Avsu da pružimo osećaj sigurnosti i nekakav red u životu kako bismo ga zaštitili od posledica gubitka oca, a onda smo izgubili i njega - rekao je Vahed Abu Naim.

Posle ubistava, nastava u Mugajiru obustavljena je na nedelju dana dok su roditelji i nastavnici vagali između nade za budućnost svoje dece i neposrednog straha za njihove živote.

- Želimo da se vratimo u školu, ali naše porodice su zabrinute - rekao je Ahmed Abu Ali, prijatelj i školski drug ubijenog tinejdžera.

Obrazovanje je pod napadom širom okupirane Palestine. Situacija je najteža u Gazi, gde se više od 600.000 dece školskog uzrasta približava kraju treće godine bez formalne nastave uživo.

Prema podacima UN-a, u izraelskim napadima tamo je ubijeno najmanje 792 nastavnika i 18.639 učenika, a oštećeno je ili uništeno devet od deset školskih zgrada.

Međutim, učenici i škole meta su i eskalacije izraelskog nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali, gde za napade na Palestince vlada gotovo potpuna nekažnjivost.

Samo nekoliko sati nakon što je Avs ubijen ispred škole, doseljenici su napali i srušili školu za palestinsku decu u selu udaljenom oko 40 kilometara severnije, čiju su izgradnju finansirali Velika Britanija i Evropska unija.

U Hamamat al-Malehu, u severnoj Jordanskoj dolini, doseljenici su buldožerima sravnili četiri učionice, školske toalete i dva igrališta, pretvarajući ih u gomilu savijenog metala i zgužvane plastike, među kojima su bile razbacane uništene knjige.

Francuska vlada, koja je sufinansirala školu, zatražila je od izraelske vlade odštetu za uništenje.

Na južnim brdima Hebrona, izraelski doseljenici su 13. aprila postavili bodljikavu žicu preko puta koji vodi do škole koju pohađaju palestinska deca iz sela Um al-Haira, čime su blokirali pristup učenicima.

- Ovaj put nije samo put, on je žila kucavica koja našu decu povezuje sa obrazovanjem i osećajem normalnosti - rekao je stanovnik Tarik Hatalen.

- Namera je jasna - izvršiti pritisak na našu zajednicu da napusti svoju zemlju i zastrašiti nas preko naše dece.

Kada je grupa meštana sa decom organizovala protest sedeći kod ograde i tražeći pristup školi, izraelski vojnici su na njih ispalili suzavac.

- Ovi napadi na obrazovanje palestinske dece nisu izolovani incidenti - rekao je Džejms Elder, globalni portparol UNICEF-a. Dodao je da posledice ponovljenih, ciljanih napada na obrazovanje "prate decu i van učionice", utičući na njihov porodični život i san.

Izraelske snage su i ranije ometale obrazovanje u Mugajiru. Meštani kažu da kontrolni punkt, koji se redovno postavlja na putu ispod škole za dečake, plaši i ometa učenike, a vojnici ponekad blokiraju nastavnike koji žive van sela da dođu na nastavu.

Porast smrtonosnih napada ovog proleća dodatno je povećao strah nastavnika.

Tako su 21. aprila, nešto posle podneva, uočena dva doseljenika i četiri maskirana vojnika kako se približavaju školi.

Nastavnici su učenike sklonili u zgradu, zaključali glavna vrata i poslali poruku roditeljima i komšijama da su naoružani Izraelci u blizini škole i da dođu po decu.

Vahed Abu Naim pokušao je da razgovara sa njima, pitajući ih na engleskom i arapskom zašto su došli.