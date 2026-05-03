Slušaj vest

Poljski premijer Donald Tusk povodom vesti o povlačenju oko 5.000 američkih vojnika iz Nemačke poručio je danas saveznicima u NATO da najveća opasnost ne dolazi spolja već je to raspadanje transatlantskog savezništva, koje je već u toku.

"Najveća opasnost za transatlantsku zajednicu nisu njeni spoljašnji neprijatelji već raspadanje našeg saveza koje je u toku. Svi moramo da učinimo sve što treba da se preokrene taj katastrofalni trend", poručio je danas Tusk na mreži Iks.

Ovo nije prvi put da poljski premijer glasno izražava zabrinutost za sudbinu NATO zbog koraka koje preduzima sadašnja američka administracija, premda uvek pritom naglašava da treba nastojati da se transatlantske veze održe.

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski još pre vesti o mogućem povlačenju američkih vojnika iz Nemačke sinoć je rekao da je sasvim moguće da predsednik SAD Donald Tramp povuče američke vojnike iz Italije i Španije koje mu nisu pružile podršku koju je on tražio u ratu s Iranom.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

"Plašim se da je to nažalost ozbiljno. Bilo bi bolje da se razgovori saveznika o strategiji vode poverljivim kanalima. Javni ne pomažu. Daju Putinu nadu da će razbiti naše jedinstvo i to me ne raduje", kazao je Šikorski u intervjuu poljskoj privatnoj televiziji TVN24.

Poljski ministar spoljnih poslova upozorio je da je u interesu Poljske da se što pre odblokira plovidba Ormuskim moreuzom koju blokiraju obe strane jer i Poljska kupuje gas od Katara i ima dugogodišnje ugovore a isporuka gasa zbog blokade tesnaca nema.