Dve osobe su pogubljene u Iranu zbog navodne špijunaže za izraelsku obaveštajnu službu Mosad tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Agencija Fars, bliska Islamskoj revolucionarnoj gardi, prenela je da je reč o Jakubu Karimpuru i Naseru Bekerzadehu.

Bekerzadeh je optužen da je prikupljao podatke o važnim vladinim, verskim i pokrajinskim ličnostima i da je dostavljao informacije o važnim centrima u oblasti Natanz, gde se nalazi značajno nuklearno postrojenje.

Karimpur je, prema navodima optužnice, prenosio poverljive informacije jednom operativcu Mosada, izvestila je Al Džazira.

(Kurir.rs/Beta)

