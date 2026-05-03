EGZEKUCIJA
OSUĐENI PO OPTUŽNICI DA SU ŠPIJUNIRALI ZA MOSAD: Dve osobe pogubljene zbog izdaje
Dve osobe su pogubljene u Iranu zbog navodne špijunaže za izraelsku obaveštajnu službu Mosad tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.
Agencija Fars, bliska Islamskoj revolucionarnoj gardi, prenela je da je reč o Jakubu Karimpuru i Naseru Bekerzadehu.
Bekerzadeh je optužen da je prikupljao podatke o važnim vladinim, verskim i pokrajinskim ličnostima i da je dostavljao informacije o važnim centrima u oblasti Natanz, gde se nalazi značajno nuklearno postrojenje.
Karimpur je, prema navodima optužnice, prenosio poverljive informacije jednom operativcu Mosada, izvestila je Al Džazira.
(Kurir.rs/Beta)
