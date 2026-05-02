UNIŠTILI SMO RUSIMA AVIONE VREDNE DO 300 MILIONA DOLARA! Ukrajinski komandant pokazao navodne snimke pogodaka na više od 1.500 km (VIDEO)
Snage bespilotnih sistema (SBS) Oružanih snaga Ukrajine pogodile su četiri ruska aviona, konkretno, Su-57 i Su-34, na aerodromu "Šagol" u Čeljabinsku u Ruskoj Federaciji, na oko 1.500 kilometara od ukrajinske granice.
O tome je komandant SBS Robert Mađar Brovdi izvestio na Fejsbuku i objavio video.
"Slobodoljubive ukrajinske ptice 1. OC SBS-a su 25. aprila 2026. godine učinile posetu učtivosti vojnom aerodromu 'Šagol' u Čeljabinsku, RF", istakao je Brovdi.
Šta je sve uništeno?
Prema njegovim rečima, kao rezultat satelitske dozvidnice, Generalštab je potvrdio pogotke najmanje tri sredstva dubokog udara sa različitim stepenima oštećenja na sledećim avionima: dve jedinice lovaca Su-57, lovca-bombardera Su-34 i jednog aviona nepoznate modifikacije.
"Lov na višenamenske lovce-bombardere Su-34 i lovce pete generacije Su-57 ima kritičan značaj za smanjenje udarnog potencijala protivnika. Su-34, kao osnovna udarna platforma, sposobna je da nosi širok spektar vođenih bombi i raketa, nanoseći udare po kritičnoj infrastrukturi, vojnim objektima i civilnim ciljevima sa rastojanja do 1.000 km", informisao je Brovdi.
Prema njegovim rečima, svaki uništeni Su-34 znači smanjenje broja avio-udara, očuvanje života civilnog stanovništva i smanjenje opterećenja na sisteme PVO.
"Su-57, kao najsavremeniji ruski lovac sa tehnologijama smanjene uočljivosti, predstavlja posebnu pretnju za avijaciju i sistemima protivvazdušne odbrane", primetio je Brovdi.
Orijentaciona cena jednog Su-34 iznosi 35–50 miliona dolara. Vrednost Su-57 je 100–120 miliona dolara po jedinici. Drugim rečima, šteta bi mogla da iznosi 270 do 340 miliona dolara.
(Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)