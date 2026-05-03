Panafrički medijski forum (FOPAME 2026), prvobitno zakazan u Bamaku od 3. do 6. maja, odložen je za isti datum u junu, saopštile su vlasti Malija, preneli su tamošnji mediji.

"Panafrički medijski forum (FOPAME 2026), prvobitno zakazan od 3. do 6. maja u Bamaku je odložen zbog trenutne bezbednosne situacije u Maliju", navodi se u saopštenju.

Organizatori su naveli da će forum biti održan od 3. do 6. juna 2026. godine u Bamaku.

Organizatori su izrazili zahvalnost na razumevanju nacionalnim i međunarodnim učesnicima, partnerima i medijskim stručnjaci zbog odlaganja.

U Maliju je pre nekoliko dana u napadu džihadista povezanih sa Al Kaidom ubijen tamošnji ministar odbrane Sadio Kamara.

U Bamaku i drugim delovima Malija 25. aprila dogodilo se više pucnjava i eksplozija. Odgovornost za napade su preuzele domaća separatistička grupa Oslobodilački front Azavada (FLA) i grupa JNIM povezana sa Al-Kaidom.

Kurir.rs/Beta

