Stotine stanovnika Seula učestvovali su u takmičenju u spavanju na travnjaku u gradskom parku pored reke Han, na poziv seulskih vlasti, koje treće proleće zaredom organizuju ovo neobično nadmetanje.

Ovogodišnje takmičenje u spavanju, koje je mnogim Južnokorejcima preko potrebno s obzirom na svakodnevni prekomerni rad i užurbani način života, organizovano je po novim pravilima — takmičari moraju da nose kostim uspavane lepotice ili princa, da dođu umorni i punog stomaka.

Takmičenje u spavanju u Seulu Foto: Ahn Young-joon/AP

Svaki učesnik je opremljen uređajem koji očitava srčani ritam, na osnovu čega se utvrđuje da li su u dubokom snu.

Takmičenje je trajalo od 15 do 18 časova po lokalnom vremenu, a pobednik je muškarac star 80-ak godina.

Kurir.rs/Rojters

