Stanovnici Seula učestvovali su u neobičnom takmičenju u spavanju na otvorenom, gde je pobednik bio onaj sa najdubljim snom
HIT U SVETU! Stotine ljudi se takmičilo ko će BOLJE da SPAVA: Pravila su jednostavno - dođite punog stomaka i obučeni OVAKO, evo ko je najveća USPAVANA LEPOTICA
Stotine stanovnika Seula učestvovali su u takmičenju u spavanju na travnjaku u gradskom parku pored reke Han, na poziv seulskih vlasti, koje treće proleće zaredom organizuju ovo neobično nadmetanje.
Ovogodišnje takmičenje u spavanju, koje je mnogim Južnokorejcima preko potrebno s obzirom na svakodnevni prekomerni rad i užurbani način života, organizovano je po novim pravilima — takmičari moraju da nose kostim uspavane lepotice ili princa, da dođu umorni i punog stomaka.
Takmičenje u spavanju u Seulu Foto: Ahn Young-joon/AP
Svaki učesnik je opremljen uređajem koji očitava srčani ritam, na osnovu čega se utvrđuje da li su u dubokom snu.
Takmičenje je trajalo od 15 do 18 časova po lokalnom vremenu, a pobednik je muškarac star 80-ak godina.
Kurir.rs/Rojters
