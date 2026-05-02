Budući mađarski premijer Peter Mađar juče je branio svoju odluku da za ministra pravosuđa imenuje zeta Martona Meletei-Barnu, ističući kako je profesionalna kompetencija tog advokata "neupitna".

Mađar je priznao da je ta odluka, s obzirom na to da je budući ministar suprug njegove sestre, za njega "stvorila ozbiljnu dilemu" te da je zabrinutost javnosti "razumljiva".

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

Kako bi se, prema njegovim rečima, izbegao i privid ispreplitanja grana vlasti, Mađar je najavio da će njegova sestra Ana Ilona Meletei-Barna, supruga budućeg ministra, podneti "još jednu žrtvu" i odstupiti s mesta sudije. Ustvrdio je da je njegov zet deo pokreta Tisa od samih početaka te da je njegov izbor bio objektivan.

"Spremnost i moralno uverenje"

"Poznajem ga dugo. Moja odluka temeljila se na njegovoj spremnosti i predanosti vladavini prava", rekao je Mađar. Naglasio je kako odluka nije bila "politička kalkulacija, već je primarno pitanje bilo: ko bi mogao s najviše spremnosti i moralnog uverenja, s nepokolebljivom iskrenošću, predstavljati program funkcionalne i humane Mađarske?"