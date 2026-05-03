KINESKA ŽELEZNIČKA MREŽA OBORILA NOVI REKORD U BROJU PUTNIKA: Čak 24,8 miliona putnika zabeleženo u jednom danu, tokom 1. maja
Kineska železnička mreža oborila je novi rekord u broju putnika u petak, 1. maja, sa 24,8 miliona putnika zabeleženih tog jednog dana, saopštila je juče državna kompanija Čajna Rejlvej (China Railway).
Očekivalo se dodatnih 19,7 miliona putovanja juče, navela je grupa u poruci objavljenoj na društvenoj mreži WeChat.
Ukupno je već prodato 117 miliona voznih karata za Praznik rada, koji traje do utorka, što je dokaz snažnog domaćeg turizma.
Ove brojke ukazuju na mogući oporavak potrošnje, koja je bila krhka u drugoj najvećoj svetskoj ekonomiji od pandemije korona virusa.
Suočena sa sporom potrošnjom i krizom na tržištu nekretnina, Kina se poslednjih godina oslanjala na svoj izvoz kako bi podržala svoj ekonomski rast, uprkos nizu mera usmerenih na stimulisanje domaće potrošnje.
Železnička mreža je zakazala hiljade dodatnih vozova kako bi zadovoljila potražnju tokom prazničnog perioda, navela je Kineska železnica.
