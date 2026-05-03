Slušaj vest

Kineska železnička mreža oborila je novi rekord u broju putnika u petak, 1. maja, sa 24,8 miliona putnika zabeleženih tog jednog dana, saopštila je juče državna kompanija Čajna Rejlvej (China Railway).

Očekivalo se dodatnih 19,7 miliona putovanja juče, navela je grupa u poruci objavljenoj na društvenoj mreži WeChat.

Ukupno je već prodato 117 miliona voznih karata za Praznik rada, koji traje do utorka, što je dokaz snažnog domaćeg turizma.

Ove brojke ukazuju na mogući oporavak potrošnje, koja je bila krhka u drugoj najvećoj svetskoj ekonomiji od pandemije korona virusa.

Suočena sa sporom potrošnjom i krizom na tržištu nekretnina, Kina se poslednjih godina oslanjala na svoj izvoz kako bi podržala svoj ekonomski rast, uprkos nizu mera usmerenih na stimulisanje domaće potrošnje.

Železnička mreža je zakazala hiljade dodatnih vozova kako bi zadovoljila potražnju tokom prazničnog perioda, navela je Kineska železnica.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvo"Jednom u 10 godina se desi ovo" Meteorolog Todorović otkrio neobičan fenomen: Stiže nagli obrt, evo kakvo nas vreme čeka u maju
Nedeljko Todorović
DruštvoDa li smete da jedete roštilj od juče? Ako meso stoji duže od ovoliko, rizikujete opasno trovanje: Jedna greška sa frižiderom je kobna!
profimedia0034879516.jpg
SrbijaPRVOMAJSKI URANAK NA BAGDALI: U Kruševcu 130. put održana tradicionalna manifestacija
Screenshot 2026-05-01 230717.jpg
SrbijaPrvi maj pod lupom MUP-a: Vatrogasci na terenu, kontrole na izletištima širom Kragujevca (FOTO)
Obilazak izletišta