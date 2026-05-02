Slušaj vest

Hiljade demonstranata u Cirihu izašlo je na ulice na Praznik rada, kada je došlo do nereda na ulicama ovog grada u Švajcarskoj.

Iako su velike demonstracije protekle uglavnom mirno, bilo je izolovanih incidenata oštećenja imovine usput. Maskirane osobe odvojile su se od velike grupe levo-ekstremističkih organizacija u ulici Banofštrase. Oni su prskali zidove i izloge prodavnica i aktivirali petarde i pirotehniku.

Policija je obezbeđivala rutu, između ostalog, i vodenim topom. Predmeti su leteli ka policiji iz "revolucionarnog bloka", a masa je skandirala antipolicijske parole.

Organizatori su izbrojali 15.000 ljudi, a mnoge grupe su se i dalje kretale kada je počeo završni skup.

Mnogo palestinskih zastava, zastava sa komunističkim motivima, predstavnici SP-a, razni sindikati, ali i kurdske i tamilske grupe mogli su se videti u povorci. Centar grada je dugo ostao blokiran, a saobraćaj je bio u zastoju.

(Kurir.rs/Blue Win/P.V.)

