Hiljade demonstranata u Cirihu izašlo je na ulice na Praznik rada, kada je došlo do nereda na ulicama ovog grada u Švajcarskoj.

Iako su velike demonstracije protekle uglavnom mirno, bilo je izolovanih incidenata oštećenja imovine usput. Maskirane osobe odvojile su se od velike grupe levo-ekstremističkih organizacija u ulici Banofštrase. Oni su prskali zidove i izloge prodavnica i aktivirali petarde i pirotehniku.

Policija je obezbeđivala rutu, između ostalog, i vodenim topom. Predmeti su leteli ka policiji iz "revolucionarnog bloka", a masa je skandirala antipolicijske parole.

Organizatori su izbrojali 15.000 ljudi, a mnoge grupe su se i dalje kretale kada je počeo završni skup.