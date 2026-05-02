Prva stvar koju je američki specijalac Robert O’Nil znao o planu za hvatanje Osame bin Ladena bila je priča koja mu nije delovala uverljivo. Bilo je to početkom 2011. godine i planiran je smeo napad u kojem je učestvovao isključivo "Tim šest" foka, čiji je on bio član. To "nije bila vežba", ali nije bilo detalja.

"Imali su neku čudnu priču o komunikacionim kablovima ili tako nešto", rekao je O’Nil. "Bila je to loša priča. A onda su rekli: Našli smo stvar, nalazi se u kući, u činiji, u ovom planinskom vencu. Idite po nju, donesite je i pokažite nam. Tako je počelo."

"Pitali smo, pa šta je to? Rekli su, pa, ne možemo da vam kažemo. Ok... koji planinski venac? Ne možemo da vam kažemo. Ok... koja država? Ne možemo da vam kažemo. Kako da uđemo tamo? Ne možemo da vam kažemo. Pitali smo kolika je vazdušna podrška, a oni su rekli - nikakva. Nije imalo mnogo smisla."

Komandant Maja iz CIA

Nakon što im je rečeno da odu kući na jedan dan i budu sa svojim porodicama, sami su shvatili - mora da je Bin Laden. Zatim su odvedeni na tajno mesto u Severnoj Karolini i komandant "Tima šest" se pojavio sa ženom pod kodnim imenom "Maja", analitičarkom CIA koja je ušla u trag Bin Ladenu, a koju će kasnije glumiti Džesika Čestejn u filmu "Operacija nula mrak".

Petnaest godina nakon što je ubio Bin Ladena, O’Nil se toga seća kao da je bilo juče. "Nikada to neću zaboraviti", rekao je za Dejli Mejl. "Rekla je: Razlog zašto ste vi momci ovde je taj što smo sada najbliže Osami bin Ladenu nego ikada pre."

"Bila je čast što su izabrali nas. Prvobitna reakcija je bila: Kul, idemo odmah? Dobri smo."

Nije bilo apsolutno sigurno, ali obaveštajni podaci su ukazivali na to da se Bin Laden nalazi unutar utvrđenog kompleksa u Abotabadu, u Pakistanu. "Tim šest" je odleteo na zapad u drugu tajnu bazu i trenirao za misiju, upoznajući se sa nevidljivim helikopterima "Blek Hok" koji su bili toliko "supertajni" da čak ni predsednik Barak Obama nije znao za njih. To je bio početak operacije "Neptunovo koplje".

"Sve ove varijable su ukazivale na to da je ovo misija u jednom pravcu", rekao je O’Nil, koji je tada imao 35 godina. "Zato je bilo vreme da ispravno sastavite testamente i osigurate da vam je životno osiguranje sređeno."

Akcija od 1. maja

Kasno uveče 1. maja, 23 člana "Tima šest", u pratnji jednog prevodioca i belgijskog ovčara tragača po imenu Kairo, krenula su iz američke baze u Džalalabadu, u Avganistanu, u dva nevidljiva "Blek Hoka". Bili su to "Deš 1" i "Deš 2", a O’Nil je bio u ovom drugom, sedeći u lovačkoj stolici na rasklapanje.

"Postojao je pravi ljudski element u tome. Ovo je bila misija u jednom pravcu. Levo od mene na podu bio je Kairo, naš belgijski malinoa. Kairo je bio najbolji pas. Jedan momak je zaspao odmah pored mene, sa slušalicama na ušima."

Na oko 10 minuta pre cilja, dok je gledao kroz prozor, u glavu mu je došao citat predsednika Džordža V. Buša od 11. septembra. Bio je to deo Bušovog obraćanja naciji nakon što je Bin Ladenova Al Kaida ubila 2.977 nevinih ljudi tog dana: "Sama sloboda je jutros napadnuta od strane bezlične kukavice. I sama sloboda će biti odbranjena."

O’Nil je rekao: "Pomislio sam kakva čast, vau, ovo je tim, ubićemo ga. Samo sam hvatao mentalne beleške, shvatajući da je to to, pa kakav god da je onaj svet, ponesi ove uspomene sa sobom."

Prilikom dolaska, rep "Deša 1" je udario u obodni zid i otkinuo se dok je pokušavao da sleti unutar Bin Ladenovog kompleksa. "Deš 2" je sleteo napolju i odatle su krenuli da probiju ulaz na severoistočnom uglu kompleksa. Ali to su bila lažna vrata i kada su ih razneli, iza njih je bio zid. Postojanje lažnih vrata sugerisalo je da su na pravom mestu.

Zatim su krenuli ka nadstrešnici za automobile gde su vozila dolazila i odlazila, a tim iz srušenog helikoptera ih je pustio unutra. Kada je stigao do gostinske kuće, jedan od njegovih prijatelja je upravo upucao dvoje ljudi - Bin Ladenovog kurira i njegovu ženu.

"Stigao sam do kuće baš kada ih je moj prijatelj angažovao", rekao je. Zatim su prešli na glavnu kuću.

"Pazite na sina Halida"

"Maja nam je rekla da će negde u kući biti stepenište, a to znači - gore", rekao je. "Jedan od mojih prijatelja je bio na vratima rešavajući problem proboja. Gledao sam ga i razmišljao o našem zajedničkom treningu u San Dijegu devedesetih. Sećam se, svake srede uveče išli smo na mesto koje se zove Hot Tuna na piće, ali nismo pili previše, jer smo u četvrtak radili eksplozivna probijanja. Pomislio sam: tako sam ponosan na tebe upravo sada, idemo."

Maja im je rekla da će naleteti na Bin Ladenovog sina Halida, da će biti naoružan i da je on očeva poslednja linija odbrane. "Rekla je: Ako njega sredite, imate priliku za glavnog tipa. Bin Ladena je nazivala glavnim tipom", rekao je O’Nil.

Halid je bio iza ograde na stepeništu i prvi čovek u koloni mu je šaputao ime dok mu glava nije provirila. "Bio je raznet, a onda smo prošli pored njega."

Kada su stigli do drugog sprata, deo tima se rasporedio da pretraži sobe, dok je O’Nil pratio prvog čoveka ka trećem spratu. Tamo je bila zavesa i prvi čovek je video dve figure koje bi mogle biti bombaši samoubice, pa je skočio na njih.

"Kasnije, kada su ga pitali zašto, njegov odgovor je bio: Nikada ne želim da momak iza mene pogine. Taj čovek, niko ne zna ko je on, a trebalo bi da dobije Medalju časti, bez sumnje", rekao je O’Nil.

"Iznenadio sam se koliko je bio mršav"

To je ostavilo O’Nila licem u lice sa Bin Ladenom, na oko metar udaljenosti, a teroristički vođa je držao ruke na ramenima svoje žene Amal.

"Iznenadilo me je koliko je bio mršav", rekao je O’Nil. "Da moram da ga opišem u svom umu sada, 15 godina kasnije, rekao bih da je delovao zbunjeno, a to je verovatno zato što smo bili veoma, veoma tihi. Znajući da bombaši samoubice možda dolaze, Bin Laden je imao manje od sekunde da me ubedi da ga ne ubijem, i on to nije uradio. Delovalo je kao da možda manevriše. Zato sam ga upucao dva puta, pa još jednom."

Bin Laden je pogođen blizu levog oka i deo lobanje mu je bio raznet. Nakon što je teroristički vođa pao, O’Nil je sklonio dvogodišnjeg dečaka koji je bio u sobi. "Sećam se da sam pomislio, ovo jadno dete nema ništa sa ovim, i prebacio sam ga na krevet."

Drugi su tada ušli u sobu i videli prizor. O’Nil se priseća: "Jedan od momaka me je video i pitao: Jesi li dobro? Rekao sam: Šta sad radimo? A on je rekao: Sada tražimo kompjutere."

"Moja prva misao je bila, sve ti j****, trebalo bi da preživimo, mogu ponovo da vidim svoju decu. Hajde da se saberemo, budimo profesionalni sada, brzo, brzo, idemo. Nalazio sam toliko kompjuterskih stvari, međutim, bilo je teško otići odatle."

Ispostavilo se da je to zlatni rudnik obaveštajnih podataka, uključujući pet kompjutera, 10 hard diskova, 100 USB memorija, DVD-ove, mobilne telefone i papirne dokumente.