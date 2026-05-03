Slušaj vest

Naoružane kleštima, škorpije poseduju jedno od najmoćnijih oružja u životinjskom carstvu – za koje se ispostavilo da je ojačano teškim metalima. Naučnici su otkrili da različite vrste ovih životinja ugrađuju te metale u svoje egzoskelete na različite načine, u zavisnosti od toga kako love i kako se brane.

Istraživači su ispitali žaoke i klešta 18 vrsta škorpija koristeći rendgenske zrake i elektronske mikroskope i analizirali gde se i kako obogaćuju metalima poput cinka, gvožđa i mangana.Otkrili su da je cink često koncentrisan tačno na vrhu žaoka, dok mangan postaje dominantni metal kako se žaoka širi. Kod klešta se cink i gvožđe najčešće pojavljuju duž unutrašnje površine oštrica, pomažući im da izdrže stres hvatanja i gnječenja plena.

- Mikroskopske metode koje smo koristili omogućile su nam da identifikujemo pojedinačne prelazne metale sa izuzetno visokim detaljima, pokazujući nam kako je priroda vešto projektovala ove metale u oružje škorpije - kaže Edvard Vičenzi, naučni istraživač u Institutu za konzervaciju muzeja Smitsonijan.

Dok škorpije uglavnom prate isti osnovni plan građe tela, različite vrste daju prednost različitom "tipu oružja". Na primer, rod opistophthalmus ima par snažnih klešta, ali prilično neupečatljiv rep u smislu snage.

To je zato što ove vrste škorpije koriste prednje udove za kopanje svojih jazbina i više se fokusiraju na gnječenje plena kleštima, koristeći žaoku samo kao rezervu.

Međutim, one iz roda parabuthus se ne zovu "škorpije sa debelim repom" bez razloga. Njihove snažne žaoke isporučuju, odnosno ubrizgavaju otrov koji jako brzo deluje, tako da držanje plena nije prioritet. To je prilično jasno jer imaju relativno sićušna klešta.

Iznenađujući rezultati analiza

Na prvi pogled, očekuje se da će škorpije sa većim kleštima ojačavati svoj egzoskelet većim količinama metala nego one sa manjim "oružjem". To je i bila hipoteza tima naučnika u ovoj studiji. Ali rezultati su ih iznenadili.

Analiza je pokazala da kod vrsta sa dužim kleštima i slabijom snagom gnječenja, klešta imaju veći nivo obogaćenja cinkom u poređenju sa onima koje snažnije i duže drže žrtvu u kleštima.

Možda deluje čudno, ali ovakav nalaz ima neku vrstu logike.

- Ovo ukazuje na ulogu cinka, koji osim za tvrdoću, ima i veliku ulogu u izdržljivosti klešta. Na kraju krajeva, duga klešta moraju da uhvate plen i spreče ga da pobegne pre nego što se ubrizga otrov. Ovo je zanimljivo otkriće jer ukazuje na evolutivnu vezu između načina korišćenja oružja i specifičnih svojstava metala koji ga pojačava - kaže Sem Kembel, evolucioni biolog sa Univerziteta u Kvinslendu u Australiji.

Ova intrigantna studija ima široke implikacije, ne samo za škorpije već i za druge zglavkare ili insekte koji pojačavaju svoje telesno oružje metalima – bilo da su to pauci, mravi, pčele ili ose...

Istraživanje je objavljeno u Journal of the Royal Society Interface.