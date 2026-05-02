Bivši zamenik direktora FBI Den Bongino strahuje da će "bitange" krenuti na njega nakon što se povukao sa te prestižne funkcije 3. januara, zbog čega "živi u strahu".

Den Bongino je preuzeo ulogu u martu 2025. godine pod direktorom Kašom Patelom. Na toj funkciji je ostao deset meseci pre nego što je najavio da se povlači kako bi se vratio svom podkastu. Bongino je bio kontroverzan izbor za ovu ulogu, jer ona obično pripada iskusnom agentu, a ovaj republikanac nije imao prethodnog iskustva unutar FBI, organizacije koju je ranije kritikovao.

Nakon što se povukao, predsednik SAD Donald Tramp je izjavio: "Den je uradio odličan posao". Uprkos ovoj pohvali američkog lidera, Bongino je u podkastu novinara Šona Henitija na Foksu rekao da je užasnut jer veruje da će "doći po njega".

"Znam šta sam uradio sa Patelom, ponosan sam, ali i uplašen"

"Uplašen sam, čoveče", rekao je u utorak u emisiji "Druženje sa Šonom Henitijem". "Znam šta sam uradio. Ponosan sam na svoj rad. Ponosan sam na ono što smo Kaš Patel i ja postigli u proteklih godinu dana."

Bongino je insistirao na tome da su on i Patel sve radili "po pravilima", uključujući angažovanje spoljnog advokata da nadgleda stvari. Međutim, bivši zamenik direktora je uveren da bi demokratska administracija "prepisala pravila, baš kao što su to uradili predsedniku Trampu", misleći na optužbe podignute protiv predsednika nakon što je napustio Belu kuću.

"Nakon što sam pročitao šta su sve uradili predsedniku Trampu, ta ruska prevara, dosluh, one gluposti oko ’Krosfajer harikejna’, a nijedna osoba ih nije zaustavila", rekao je on. "Užasnut sam. Poslaće mi neke siledžije na kućna vrata."

Ranije nazivao agente FBI "siledžijama"

Bongino je ranije agente FBI-a nazivao "siledžijama", ali nije jasno na koga je ovde mislio.

"Krosfajer harikejn" je bila istraga FBI koja je povezivala Trampa sa ruskim mešanjem u izbore 2016. godine. FBI je postao sumnjičav prema Trampu 2017. godine nakon što je tadašnji direktor Džejms Komi pokrenuo pitanja o ometanju pravde. Tramp je tu istragu nazvao "prevarom" i često je govorio negativno o Komiju. Trampova administracija je nedavno podigla optužnicu protiv Komija zbog objave na društvenim mrežama za koju tvrdi da je bila pretnja predsedniku.

Komi je u maju 2025. godine objavio fotografiju školjki sa brojevima 86 i 47. Broj 86 je sleng za uklanjanje, a Tramp je 47. predsednik. Bivši direktor je takođe proglasio svoju nevinost u video snimku iz aprila 2026. godine, rekavši: "I dalje se ne plašim i dalje verujem u nezavisno federalno pravosuđe, pa hajdemo."

Sukobio se sa ministarkom Bondi oko postupanja sa Epstajnovim dosijeima

Sada Bongino kaže da je "izuzetno zabrinut da će zloupotrebiti pravosudni sistem i početi da hapse ljude zbog nepropisnog prelaska ulice ili cepanja etikete sa dušeka. To me brine svaki dan. Lagao bih vas kada bih rekao drugačije", rekao je Henitiju. "Užasnut sam da jednostavno neće raditi ispravne stvari kada oni budu na vlasti", dodao je, misleći na demokrate.

Tokom obavljanja funkcije, Bongino, bivši agent Tajne službe, sukobio se sa tadašnjom ministarkom pravde Pem Bondi oko postupanja sa Epstajnovim dosijeima, posebno sa navodnim dokumentom koji je sadržao listu klijenata ovog seksualnog prestupnika.