Dvojica vodećih republikanskih kongresmena izrazila su zabrinutost zbog želje predsednika SAD Donalda Trampa da povuče 5.000 vojnika iz Nemačke.

Senator Rodžer Viker i predstavnik Majk Rodžers, koji predsedavaju odborima za oružane snage u Senatu i Predstavničkom domu, izjavili su da će povlačenje trupa iz ove evropske zemlje poslati "pogrešan signal Vladimiru Putinu".

"Nemačka se aktivirala kao odgovor na poziv predsednika Trampa za veću podelu tereta, značajno povećavajući troškove odbrane i pružajući neometan pristup, baziranje i prelete za američke snage kao podršku operaciji 'Epski bes'", naveli su oni u zajedničkom saopštenju u subotu.

"Preuranjeno smanjenje isturenog prisustva Amerike u Evropi, pre nego što se ti kapaciteti u potpunosti realizuju, rizikuje podrivanje odvraćanja i slanje pogrešnog signala Vladimiru Putinu."

Kongresmeni su preklinjali predsednika da preispita povlačenje snaga, jer je u "interesu Amerike da održi snažno odvraćanje u Evropi premeštanjem ovih 5.000 američkih vojnika na istok". Takođe su ponovili da su evropski saveznici povećali svoje investicije za smeštaj američkih trupa, što pomaže u smanjenju troškova za američke poreske obveznike i jača prvu liniju NATO-a.

Viker i Rodžers su takođe podsetili predsednika da bi značajna promena u američkoj vojsci pokrenula proces revizije od strane Kongresa i američkih saveznika.

Sukob Trampa i kancelara Merca

U petak je objavljeno da će SAD povući 5.000 vojnika iz Nemačke u narednih šest do 12 meseci, saopštio je Pentagon. Time se ispunjava pretnja predsednika Donalda Trampa koji se sukobio sa nemačkim liderom oko američkog rata sa Iranom.

Tramp je zapretio povlačenjem trupa ranije ove nedelje nakon što je kancelar Fridrih Merc izjavio da iransko rukovodstvo "ponižava" SAD i kritikovao nedostatak strategije Vašingtona u ratu, pa su čak i sevale varnice.

Portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je da "odluka sledi nakon temeljne revizije položaja snaga Ministarstva u Evropi i da je priznanje zahteva teatra i uslova na terenu".