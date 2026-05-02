U Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu (poznatom i kao Jugra, na zapadu Sibira, 1.900 kilometara vadzušno od Moskve) u požaru u privatnoj kući poginuli su roditelji, četvoro dece i njihova baka.

Gradonačelnik Megiona Aleksej Petričenko saopštio je da će gradska administracija preuzeti na sebe finansiranje sahrane. Pokrenut je krivični postupak po članu o izazivanju smrti iz nehata.

Tragedija se dogodila u naselju Visoki, a stradala je cela porodica koja je živela u kući. Prema informacijama agencije RIA Novosti, jedno od nastradale dece imalo je nešto više od godinu dana, dok su ostala deca rođena 2011, 2013. i 2015. godine.

Nakon nesreće u administraciji Megiona održana je hitna sednica komisije za vanredne situacije kako bi se organizovala podrška bližnjima. Guverner regiona Ruslan Kuharuk naložio je pružanje hitne socijalne i psihološke pomoći porodici i istakao da situaciju drži pod ličnom kontrolom.

Požar izbio rano jutros

Dojava o požaru primljena je 2. maja u 1:58 po lokalnom vremenu, a po dolasku vatrogasaca krov je već bio u plamenu uz opasnost od širenja vatre. Požar je uništio kuću i pomoćne objekte na površini od 142 kvadratna metra, a potpuno je ugašen u 3:30 ujutru.

Ombudsman za decu u Jugri Ljudmila Nizamova izjavila je da je porodica bila primerena i da su je škole i socijalne službe ocenile pozitivno. Roditelji su bili zaposleni i nisu bili na evidenciji službi za prevenciju niti su ranije kažnjavani.