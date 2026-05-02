Policajci Skotland Jarda delili su na Vocapu fotografije tela koje su snimali svojim privatnim telefonima, dok je jedan od optuženih tvrdio da je to bila "uobičajena praksa".

Britanski policajci su izjavili da su rutinski koristili privatne telefone za prikupljanje dokaza, uključujući slike preminulih osoba, zbog lošeg kvaliteta fotografija na standardnoj policijskoj opremi. Interna istraga Skotland Jarda otkrila je da su poverljive slike često deljene preko Vocapa, jer je aplikacija služila kao "prečica" za smanjenje veličine datoteka pre nego što se pošalju mejlom ili otpreme u zvanični sistem policije.

Policajac Bili Mening zadržao je fotografiju preminulog starijeg muškarca na svom telefonu nakon istrage o njegovoj smrti. On je kasnije tu sliku, koju je opisao kao "baš lošu", pokazao kolegama tokom obuke, zbog čega su se oni osetili "neprijatno".

Meningovo hapšenje i istraga koja je usledila otkrili su opštu nesigurnost, čak i među višim liderima policije, oko toga da li je prikladno koristiti privatne telefone za policijski posao. Na saslušanju povodom nedoličnog ponašanja rečeno je da su 27. septembra 2021. godine Mening i policajac Zak Malik pozvani u dom za stara lica u istočnom Londonu. Tamo su pronašli stanara koji je preminuo "pre nekoliko dana ili nedelja" i čije je telo bilo u poodmakloj fazi raspadanja.

Upozorenje i emodžiji sa osmehom?!

Policajac Malik je fotografisao pokojnika svojim privatnim telefonom pre nego što je sliku poslao Meningu na Vocap. Slike su poslate na ovaj način da bi se smanjila veličina datoteke radi lakšeg otpremanja u sistem i slanja mrtvozorniku. Mening je obrisao fotografiju iz galerije telefona, ali je nije uklonio iz same prepiske na Vocapu. Kada je Malik kasnije primetio da je slika i dalje tu i upozorio ga, Mening je odgovorio sa tri emodžija koji se smeju.

Sledeće godine, tokom obuke za korišćenje tejzera, Mening je sa drugim policajcima diskutovao o "teškim situacijama". To ga je navelo da im pokaže fotografiju preminulog čoveka uz reči: "Bio sam na jednom lošem mestu, pokazaću vam sliku". Detaljno je opisivao telo dok je držao telefon u rukama, što je navelo dvojicu policajaca da ga prijave nadređenima.

Mening je uhapšen 18. februara 2022. godine. Pravdao se tvrdnjom da je "uobičajena praksa" slikati mobilnim telefonom i kasnije to obrisati, ali da je on ovog puta zaboravio. Njegov telefon je zaplenjen, a sadržaj je otkrio niz drugih slika žrtava, osumnjičenih i dokaza. Istraga je takođe otkrila da je Mening napravio Vocap grupu "Away Days" u kojoj je deljen seksistički, homofobni i transfobni sadržaj.