Rajko Nedić

Biser Sredozemlja, Malta udaljena samo dva sata letom avionima Er Srbije iz Beograda, poslednjih decenija ne može da se odbrani od invazije turista iz celog sveta. Ali kada je to bilo najpotrebnije, hrabri preci ponosnih ostrvljana uspeli su da zaustave u 16. veku invaziju tada moćne Turske predvođene velikim vezirom Sulejmanom Veličanstvenim!

Svi eksponati su pravi

U najznačajnjem istorijskom događaju za ovu zemlju, ali i ostatak Evrope koji se odigrao 1565. godine, oko 250 Malteških vitezova uz pomoć 7.000 građana odbranilo je Maltu od napada silnu vojsku od 40.000 Turaka i ponizilo Sujlemana. Maltežani su tada postali heroji Evrope, a ova zemlja na strateški važnom mestu u Sredozemnom moru ostala je dugo neosvojiva tvrđava. Od tada su Maltežani počeli da se ubrzano vojno razvijaju, a Red malteških vitezova je izrastao u jedan od dva najjača vojna ogranka pod kontrolom crkve.

Reporter Kurira posetio je Muzej štitova i oklopa u glavnom gradu Valeti sa najznačajnijom kolekcijom oružja iz 16. i 17. veka na svetu! U ogromnoj dvorani bukvalno od poda, zidova do neverovatno visokog plafona izloženi su originalni primerci oklopa, štitova, kopalja, sablji i ostalog naoružanja koji su nosili vitezovi, kao i puške, topovi, topovska đulad, top za ispaljivanje signalnih raketa...Ovde je izložena oprema ne samo malteških već i vojnika iz Italije, Francuske, Nemačke, Španije, pa čak i Turske. Na ovom mestu se prati razvoj naoružanja u svetu kroz gotovo tri veka - od najobličnijeg koplja do savremenih topova i pušaka...

Topovi i šetnja kroz istoriju

Ova impozantna muzejska postavka nalazi se u nekadašnjoj palati Velikog vođe iz 1571. godine, a danas su ovde smešteni predsednički kabinet i zgrada Parlamenta. Vodi nas kroz bogato istorijsko nasleđe i turbulentna vremena kojima je ova država bila izložena baš zbog važnog geopolitičkog položaja.

Dok se sa zidina moćne tvrđave St. Angelo u Valeti čuju svaki dan u podne i u 16 časova detonacije moćnih topova, povratak u istoriju je neminovan. Neobično, u isto vreme i zastrašujuće - oklopi koje su nosili vitezovi, inače za ovo naše vreme niske i sitne građe, bili su izuzetno teški, masivni i kompikovani za upotrebu. A tek koplja, mačevi, sablje, bodeži i noževi bili su im ogroman balast. Ali, tako se ratovalo kroz vekove... A fantastična postavka muzeja pomogla nam je da makar na trenutak uđemo u oklop slavnih vitezova...

Brzo do Malte

Muzej štitova i oklopa samo je delić bogate turističke ponude Malte. Na jednom mestu susreću se kultura, istorija i tradicija,kao i prelepa priroda i plaže, mediteranska klima... Ovo je omiljena destinacija turista iz Srbije. Do Malte se dolazi veoma brzo. Za dva sata letovima Er Srbije, tri puta nedeljno - ponedeljkom, sredom i petkom, a u sezoni četiri. I dolazite u pravu riznicu usred Sredozemnog mora.

