Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine počelo je da upozorava da se jata ruskih dronova kreću ka prestonici nešto pre 22 časa po lokalnom vremenu. Sat vremena kasnije, novinari Kijev independenta sa lica mesta izvestili su da je protivvazdušna odbrana aktivna iznad grada.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličkoprijavio je eksplozije i pozvao stanovnike da potraže zaklon. Napadi su i dalje u toku, a informacije o žrtvama i šteti još nisu objavljene.

Monitoring grupe su izvestile da je do 30 dronova letelo ka Kijevu, iako te informacije u trenutku objave nisu mogle biti potvrđene.

Vatrogasci su ugasili požare u tri kuće i jednoj dvospratnoj stambenoj zgradi, dok se vatra proširila na još dva susedna objekta, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. U tim požarima nije bilo žrtava.

Napad na Kijev usledio je dan nakon što je Rusija 1. maja izvela redak masovni napad tokom dana dronovima širom Ukrajine, u kojem je najmanje 12 ljudi povređeno u zapadnom gradu Ternopolju.

Grad se nalazi daleko od linija fronta, oko 130 kilometara od poljske granice. Desetine dronova tipa "šahed" napalo je Ternopolj, oštetivši lokalne firme i infrastrukturu, saopštile su vlasti.

Rusijaje 2026. godine pojačala masovne vazdušne napade na ukrajinske gradove, što je dovelo do porasta broja civilnih žrtava.