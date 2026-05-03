Slušaj vest

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenskiuveo je sankcije bivšem šefu svog kabineta Andriju Bohdanu, prenosi u subotu agencija dpa.

Prema objavljenoj uredbi, mere uključuju oduzimanje državnih odlikovanja, zamrzavanje imovine, zabranu komercijalnih transakcija, kao i iznošenje kapitala iz zemlje.

Sankcije bi trebalo da ostanu na snazi 10 godina, a zvaničan razlog za njih nije predočen. Bohdan je vodio kabinet predsednika od maja 2019. do februara 2020. godine.

Bohdan je sam nagovestio na Fejsbuku da bi taj potez mogao biti povezan s nedavnim medijskim izveštajima o mogućoj umešanosti Zelenskog i njegove supruge Olene Zelenske u koruptivne radnje.

Nagovestio je da predsednik sumnja na povezanost između medijskih objava i Bohdanovog advokatskog rada. Mediji javljaju da je uz Bohdana ukrajinski predsednik uveo sankcije za još četiri osobe.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaRUSI POKUŠAVAJU DA NAM PREOPTERETE PVO MASOVNIM NAPADIMA: Zelenski kaže da je Rusija poslala 1.600 dronova na Ukrajinu prošle nedelje
Volodimir Zelenski Ukrajina Rusija.jpg
Planeta"RUSKI PREDLOG ZA PREKID VATRE JE MANIPULACIJA": Evo kako u Kijevu vide Putinovu ideju o 9. maju
3212878-screenshot1-edit.jpg
PlanetaPOVEĆANJE PLATA U UKRAJINSKOJ VOJSCI: Neko će dobijati 700 evra, neko 9.300!
Volodimir Zelenski
PlanetaZADAT SNAŽAN UDARAC PUTINU, KLJUČNI OBJEKTI U PLAMENU! Lenjingradska oblast je sada linija fronta, Tuapse GORI četvrti put, ekološke posledice su KATASTROFALNE!
pp.png