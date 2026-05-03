Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenskiuveo je sankcije bivšem šefu svog kabineta Andriju Bohdanu, prenosi u subotu agencija dpa.

Prema objavljenoj uredbi, mere uključuju oduzimanje državnih odlikovanja, zamrzavanje imovine, zabranu komercijalnih transakcija, kao i iznošenje kapitala iz zemlje.

Sankcije bi trebalo da ostanu na snazi 10 godina, a zvaničan razlog za njih nije predočen. Bohdan je vodio kabinet predsednika od maja 2019. do februara 2020. godine.

Bohdan je sam nagovestio na Fejsbuku da bi taj potez mogao biti povezan s nedavnim medijskim izveštajima o mogućoj umešanosti Zelenskog i njegove supruge Olene Zelenske u koruptivne radnje.