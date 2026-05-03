ZELENSKI UPOZORAVA: "Zabeležena je specifična aktivnost na granici sa Belorusijom", otkriva detalje
Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski je u subotu, 2. maja, izjavio da je na beloruskoj strani ukrajinsko-beloruske granice zabeležena „specifična aktivnost”.
U video obraćanju, predsednik je naveo da ukrajinske snage pažljivo dokumentuju i kontrolišu situaciju, upozoravajući da je Ukrajinaspremna da reaguje na svaki pokušaj uplitanja susednih snaga u agresivne akcije protiv njenog suvereniteta.
Predsednik je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
Zelenski je naglasio da su u toku pregovori sa partnerima u Evropi, na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu radi jačanja ukrajinske protivvazdušne odbrane i jačanja ekonomske stabilnosti, dodajući da očekuje „značajne rezultate” sa razgovora na visokom nivou koji su zakazani za maj.
Ovo upozorenje dolazi nakon perioda pojačanih tenzija i digitalne kontrole u Belorusiji. Nedavno je ukrajinski Centar za borbu protiv dezinformacija izvestio da je Minsk počeo da pooštrava kontrolu pristupa internetu, po uzoru na ruske politike „suverenog interneta”.
Ova unutrašnja ograničenja poklapaju se sa eskalacijom retorike Aleksandra Lukašenkai upozorenjima bivših ukrajinskih zvaničnika da Belorusija ostaje potencijalna platforma za novu eskalaciju, sličnu severnoj invazionoj ruti iz 2022. godine kroz Černobilj.
Uprkos vojnoj aktivnosti, geopolitička situacija ostaje složena. Aleksandar Lukašenko je nedavno pozvan da se pridruži Odboru za mir američkog predsednika Donalda Trampanakon oslobađanja političkih zatvorenika, što ukazuje na potencijalno, iako kontroverzno, otopljavanje odnosa sa Vašingtonom, dok se istovremeno nastavljaju vojne provokacije u blizini ukrajinske granice.